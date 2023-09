Vom Klempner zum Klimaschützer: Wie der Alltag im Sanitär–Heizung–Klima–Handwerk aussieht, erlebt SZ–Redakteurin Julia Freyda bei der Aktion „Borg Dir einen Reporter“. Mit einem Trupp der Firma Gabriel aus Boos geht es für sie auf eine Baustelle und mitten ins Geschehen.

Rund zwei Wochen dauert in dem Einfamilienhaus der Tausch von alter Ölheizung in eine neue Pelletheizung plus Sonnenkollektoren. Einen Großteil haben meine neuen Kollegen schon ausgebaut.

Übrig sind unter anderem noch Betonsockel. „Die müssen weg“, sagt Florian Buck und führt mir den Schlagbohrhammer vor.

Mit Konzentration und Kraft

Im Redaktionsalltag bohre ich höchstens mal fragend nach, statt aufmerksam zuzuhören ist hier ein konzentrierter Blick wichtiger — und Kraft. Spaß macht es aber auf jeden Fall und vor allem stellen sich schnell sichtbare Erfolge ein.

Auch das Fitnessprogramm ist auf der Baustelle inklusive — denn der ganze Betonschutt muss schließlich raus aus dem Keller. Es gibt aber auch etwas leichtere Arbeiten: Gewinde hanfen und schmieren, damit sie später auch dicht halten. Eine durchaus meditative Abwechslung.

Konzentration auf Sanierung

Schon seit Ende der 1990er–Jahre hat der Betrieb aus Boos sich aus dem Neubaugeschäft zurückgezogen und sich auf Sanierung von Ein– und Zweifamilienhäusern konzentriert, den Schwerpunkt auf erneuerbare Energien gelegt.

Mit dem praktischen Fahrstuhl kommen die Sonnenkollektoren auf das Dach. (Foto: Julia Freyda )

Auf drei bis vier Baustellen sind die Trupps parallel unterwegs, hinzu kommt der Kundendienst. 16 Mitarbeiter zählt das Team der Firma Gabriel mittlerweile.

Erste Frau unter den Azubis

Dem Fachkräftemangel begegnet der Betrieb mit der Ausbildung seines eigenen Nachwuchses. Jedes Jahr fängt in der Regel ein Azubi an. Premiere in diesem Jahr: Mit Jana Sonntag ist erstmals eine Frau im Team der Handwerker.

Es ist uns sehr wichtig, dass die Azubis vorher bei uns mitarbeiten. Andrea Gabriel

Als Schülerpraktikantin und Ferienjobberin hat sie den Betrieb zuvor schon kennengelernt. „Es ist uns sehr wichtig, dass die Azubis vorher bei uns mitarbeiten. Sie sollen wissen, was sie im Beruf erwartet und ob sie ins Team passen“, sagt Chefin Andrea Gabriel.

Bei Jana Sonntag war das schnell geklärt. „Ich wollte unbedingt ins Handwerk, mag die Arbeit im Team und auf der Baustelle“, sagt die Bierstettenerin. Weder körperliche Arbeit, noch der eher klassische Männerberuf schrecken sie ab.

Hoch bis zum First

Für die junge Auszubildende geht es an diesem Tag zum ersten Mal aufs Dach, um bei der Montage von Sonnenkollektoren zu helfen. Mit Tipps der Kollegen wo sie am besten mit den Füßen auftritt, geht es hoch bis zum First.

SZ-Redakteurin Julia Freyda hilft Florian Buck beim Vorbereiten des Sonnenkollektors. (Foto: Gerhard Gabriel )

Mit einem praktischen Aufzug werden die Kollektoren auf das Dach gefahren. Nach den ersten mulmigen Momenten gefällt es Jana Sonntag oben auf dem Dach bestens. „Im Büro sitzen wäre nichts für mich. Hier ist die Aussicht auch viel schöner“, sagt sie mit einem Lächeln.

Neue Förderung fällt geringer aus

In der Branche gibt es aber auch Grund für Sorgenfalten. Das jüngst beschlossene Heizungsgesetz sieht Chefin Andrea Gabriel skeptisch. „Wir hängen zwar noch in der Luft, weil die konkreten Förderrichtlinien fehlen. Aber auf den ersten Blick sieht es für den Einzelnen ganz klar nach einer Verschlechterung aus.“

Momentan gäbe es etwa für eine Wohneinheit noch eine Förderung von bis zu 60.000 Euro, nach den Eckpunkten im neuen Gesetz wären es deutlich weniger.

„Für uns als Branche und die Kunden herrscht immer noch große Verunsicherung. Die Förderungen spielen bei der Entscheidung ob und wie die Heizung saniert wird, eine sehr wichtige Rolle“, sagt Gabriel.