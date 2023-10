Boogie Woogie auf der Oberschwabenschau in Ravensburg

Erstmalig wurde am 21. Oktober ein Tag der Vereine auf der Oberschwabenschau in Ravensburg in Halle 14 auf der Süd-Bühne angeboten.

Hier präsentierte sich der Rock ’n’ Roll Club Oberschwaben mit seiner Showtanzgruppe zu fetziger Tanzmusik aus den 50er und 60er Jahren.

Mit wirbelnden Petticoats und flotten Füßen startete die Showtanzgruppe um 14.30 Uhr und zeigte neben der Formationsfolge über 45 Minuten Stolls wie auch freies Tanzen dem breiten Publikum der Oberschwabenschau.

Der RRCO trainiert in Weingarten wöchentlich am Mittwoch in der Promenadensporthalle und am Freitag in der Talschulsporthalle und bietet jährlich im Anschluss an das Stadtfest Weingarten einen Boogie Woogie Kurs für Neueinsteiger an.

Weitere Informationen zum RRCO sind auf der Homepage www.rrco.de zu finden.