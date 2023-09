Boogie Days 2023 am Stadtfest Weingarten

Die Aussicht auf trockenes Wetter war nicht zu erwarten aber die Aussicht auf tolle Stimmung und fetzige Tanzmusik war auch in diesem Jahr Anziehungspunkt für Boogie– und Swing–Begeisterte aus der ganzen Region.

Pünktlich um 11 Uhr drückte Strom in die Leitungen zu den Lautsprechern, diese folgten dem Ausgangssignal des Mischpultes und trafen mit dem ersten Boogie–Song auf die Ohren der Tänzer. Nun war jede Anstrengung vergessen, welche bereits morgens um 7 Uhr mit dem Aufbau der Tanzfläche begann. Mit wirbelnden Petticoats und flotten Füßen startete der Tanzmarathon. Showauftritte des RRCO sowie befreundeter Tänzer sorgten für kurze Atempausen, bis leider das Wetter zu einem frühen Ende zwang.

Schnuppern kostenfrei den Boogie Woogie! Die lizenzierten Trainer des RRCO zeigen am 15. September von 20 bis 22 Uhr in der Talschulsporthalle, Abt–Hyller–Strasse 38 in 88250 Weingarten, die Basics des Boogie Woogie und informieren über die nachfolgenden Kurse.

Wichtig: Sport– oder Turnschuhe (bitte keine Straßenschuhe), Getränke und Handtuch mitbringen. Weitere Informationen sind auch auf der Homepage www.rrco.de zu finden.