Bomser Wintermarkt fand große Resonanz

Rechtzeitig zum Bomser Wintermarkt kamen die ersten Schneeflocken des Jahres und schufen so die passende Atmosphäre rund um das Dorfgemeinschaftshaus in Boms. Auch die zweite Auflage dieses Kunsthandwerkermarktes war wieder ein Anziehungspunkt, der viele Besucher anlockte. Die Initiatorin des Wintermarktes Heike Stärk zeigte sich sehr zufrieden mit der guten Resonanz, ist aber auch dankbar, über den Zuspruch bei den Ausstellern und vor allem über die Unterstützung vieler Helfer, die diesen Markt erst ermöglicht haben. Dieser Wintermarkt unterscheidet sich zu vielen andern Märkten landauf, landab, denn an den 25 Ständen in den Räumen des Bauhofes gab es keine Zukaufware, sondern nur von den Kunsthandwerkerinnen und Handwerkern selbst hergestellten Waren. „Ich lege bei der Auswahl der Aussteller Wert darauf, dass nur Anbieter kommen, die Selbstgemachtes ausstellen und verkaufen“ so Heike Stärk. So gab es adventliche und weihnachtliche Floristik, Adventskränze und Gestecke, Dekoratives aus Holz und Beton, Weihnachtskrippen, Kerzen, Deko aus Filz und Stoff, von Lederpuschen bis Lätzchen alles fürs Kleinkind, Gehäkeltes und Gestricktes, Schokolade und Pralinen einer Schokoladenmanufaktur und vieles mehr. Während die Besucher sich an den Ständen aus einem attraktiven Angebot eindecken konnten, sorgten die Bomser Vereine im Außenbereich auf dem Hüttenmarkt für das leibliche Wohl. So boten die Ministranten Waffeln und Crepês, der Musikverein Glühwein, Schupfnudeln und Grillwürste und die „Kellergoischtr“ Kalt- und Warmgetränke an. Auch die Liebhaber der schwäbischen Spezialität, die Dennete und Pizza kamen auf ihre Kosten. Eine Vielzahl an regionalen Produkten gab es am Stand vom Hofcafe Leuter. „Mir hat an diesem Markt insbesondere die Vielfalt und Kreativität an Selbstgemachtem gefallen, aber auch der Austausch mit denen, die diese gemacht haben“ war das zufriedene Fazit einer mit allerlei Gekauftem bepackten Besucherin.

Nach dem Markt ist vor dem Markt, denn bereits nach den Feiertagen starten die Vorbereitungen für den Bomser Ostermarkt.