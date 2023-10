Schlachtfest des Musikvereins Boms

Es ist Herbst. Nach Monaten leichter Sommerkost und sinkender Temperaturen darf die Speisenauswahl jetzt schon etwas deftiger sein. Die beste Zeit, um beispielsweise eine herzhafte Schlachtplatte auf den Tisch zu bringen. War dieses Gericht in früherer Zeit unter anderem die Krönung einer Hausschlachtung, so braucht es heute nur den Gang zum örtlichen Metzger oder wie am Sonntag, 22. Oktober, zum Schlachtfest im Dorfgemeinschaftshaus Boms.

Der Musikverein Boms ist der Gastgeber dieses habhaften Festes. Dass neben dem Gaumenschmaus der Hörgenuss nicht zu kurz kommt, dafür sorgen die Wolfartsweiler Musikanten, die das Schlachtfest um 11 Uhr eröffnen und für den guten Ton zum Frühschoppen und Mittagstisch sorgen. Ab 11.30 Uhr gibt es Schlachtplatte mit Blut- und Leberwurst und Kesselfleisch. Dazu Kraut und frisch gebackenes Brot. Wer es weniger deftig oder gar vegetarisch mag, für den gibt es Maultaschen mit Kartoffelsalat oder eine Salatplatte. Zur Kaffeezeit bieten die Musikerinnen und Musiker dann feine Kuchen und Torten an. Neben den üblichen Getränken gibt es einen zu diesem deftigen Essen passenden Most von der Seemost Kellerei Meckenbeuren.