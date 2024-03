Pfarrer Schneider ist seit 60 Jahren Priester

Mit einem Festgottesdienst hat die Kirchengemeinde Boms das diamantene Priesterjubiläum von Pater Herbert Schneider und damit sein 60-jährige Wirken als Priester gefeiert. Im Mittelpunkt der Feier stand sein Wirken als Pfarrer in den Gemeinden Boms, aber auch in den benachbarten Kirchengemeinden Boos und Ebersbach. Über diese Kirchengemeinden hinaus ist der 87-Jährige wegen seiner über 20-jährigen Arbeit als Schulleiter des Studienkollegs St. Johann in Blönried bekannt. Die Redner zeichneten das Bild eines erfolgreichen, verständnisvollen, aber auch streitbaren Pfarrers.

Der Jubilar ließ es sich nicht nehmen, als Hauptzelebrant den Festgottesdienst mit der Gemeinde zu feiern. Zur Seite standen ihm Pater Devis, ein Mitbruder aus gemeinsamer Zeit am Studienkolleg St. Johann, Pfarrvikar Rajesh Pare aus Ebersbach und der leitende Pfarrer der Seelsorgeeinheit Altshausen, Pfarrer Christof Mayer aus Altshausen.

Gleich zu Beginn der Messe hatte Pfarrer Schneider sein Wirken in den großen Zusammenhang gestellt. „Erreichtes ist oft nicht Ergebnis der eigenen Anstrengung, sondern der Mitgift, die wir empfangen haben.“

Als Laudator blickte der leitende Pfarrer der Seelsorgeeinheit Altshausen, Christof Mayer, auf Schneiders Wirken zurück. Der 1936 in Hasborn an der Saar geborene Herbert Schneider wurde nach dem Studium der Philosophie und Theologie am 8. Dezember 1963 zum Priester geweiht. Bereits 1956 war er in den Orden der Steyler Missionare eingetreten. An der Universität Saarbrücken studierte er Latein, Soziologie und Politikwissenschaft.

1981 kam der Saarländer dann nach Oberschwaben. 22 Jahre, von 1981 bis 2003, war Herbert Schneider als Schulleiter und Kollegsdirektor am Studienkolleg in Blönried mitverantwortlich für den Ausbau der einst kleinen Schule zum Vollgymnasium mit einem Vielfachen an Schülern und großer Strahlkraft in der Region. 1984 übernahm er zusätzlich zur Arbeit als Schulleiter die Seelsorge in Boms. „Du hast dein eigenes Leben ganz unter das Kreuz Christi“ gestellt, sagte Pfarrer Christof Mayer in seiner Predigt. Auch in Zeiten der Umbrüche und Krisen der Kirche habe er „die Zuversicht und Hoffnung“ nie aufgegeben.

Die von Herbert Sncheider einst oder aktuell betreuten Gemeinden hatten sich für ihn und das Jubiläum schwer ins Zeug gelegt. Unter der Leitung der Ebersbacher Chorleiterin Christine Scheffold hatte sich für diesen Gottesdienst ein stattlicher Chor zusammengefunden. Kinder des Kindergartens gratulierten mit einem Lied nach dem Vater unser. 20 Ministrantinnen und Ministranten aus Boms ermöglichten einen prachtvollen Ein- und Auszug beim Gottesdienst. Die Musikkapelle Boms gestaltete den Gottesdienst musikalisch mit.

Zahlreiche Rednerinnen und Redner würdigten die Zusammenarbeit mit Pfarrer Herbert Schneider. So lobte etwa die gewählte Vorsitzendes Kirchengemeinderats, Judith Farkas, das „offene Ohr für Sorgen und Nöte der Gemeinde und die stets konstruktive Zusammenarbeit“ des Pfarrers. Kindergartenleiterin und Organistin Iris Halder attestierte dem Pfarrer in Boms, dass es ohne ihn den Kindergarten in Boms nicht gegeben hätte. Dass Beratungen und Diskussionen mit Pfarrer Herbert Schneider nicht immer einfach waren, vor allem wenn die Meinungen auseinandergingen, schien in den Reden immer wieder durch. Der Jubilar konterte das mit Humor. Dass er die eigene Meinung vehement vertrete, „ist hier ja nicht ganz unbekannt“, sagte er mit einem Schmunzeln zum Abschluss des Empfangs mit Mittagessen im Dorfgemeinschaftshaus Boms.