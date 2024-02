Märzenbierfest des Musikvereins Boms steigt

Eine Neuauflage erfährt das populäre Märzenbierfest des Musikvereins Boms am Sonntag, 3. März, im Dorfgemeinschaftshaus Boms. Das Märzenbier hat eine jahrhundertelange Tradition. Nach der bayerischen Brauordnung von 1539 durfte zwischen Georgi , 23. April, und Michaeli, 29. September, nicht gebraut werden. Um bis zur nächsten Brausaison nicht ohne Bier zu sein, braute man im März ein besonderes, haltbares, untergäriges Bier. Dies erreichte man durch Erhöhung des Gehalts an Stammwürze und Alkohol und durch stärkere Hopfung. Nach dieser Brautradition braut auch die Königseggwalder Brauerei ein solches Märzen, das beim Märzenbierfest in Boms aus dem Fass ausgeschenkt wird.

Zu einem guten Bier gehört auch ein deftiges Essen. So gibt es zum Mittagstisch eine Schlachtplatte mit Blut- und Leberwurst und Kesselfleisch. Dazu Kraut und frisch gebackenes Brot. Wer es weniger deftig oder gar vegetarisch mag, für den gibt es Maultaschen mit Kartoffelsalat. Zur Kaffeezeit bieten die Musikerinnen und Musiker auch noch feine Kuchen und Torten an. Zu einem Bierfest gehört auch die passende Musik. Ab 11 Uhr sorgen die Friedberger Musikanten für unterhaltsame Blasmusik.