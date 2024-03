Zauber-Comedy in Bodnegg

Wenn Comedy auf Zauberkunst trifft, dann ist Junge Junge! (Foto: Peter Jagusch) am Werk, diesmal bei Boku am Samstag,16. März, um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Bodnegg. „Hut ab!“ heißt der Mix aus mitreißender Zauberkunst und sympathischer Comedy, heißt es in einer Pressemitteilung. Wenn Geldscheine kabarettistische Flügel bekommen, sich Nägel vor Lachen verbiegen und Zauberkünstler „ernsthaft“ den Kopf verlieren, dann ist das Zauber-Comedy der feinen Art. Die Brüder erhielten unter anderem den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg, den Comedy-Preis Freudenstadt, den Sarmoti-Award von Siegfried und Roy, den Magic-Master-of-Originality und die Auszeichnung als „Weltmeister der allgemeinen Magie“. Tickets kosten 18 Euro, ermäßigt 15 Euro, zu erhalten unter www.boku-bodnegg.de, per Mail an: [email protected] oder unter Telefon 07520/914270.