Wohnwagen streift Mazda, Fahrer flüchtet

Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, hat sich am Montag gegen 17 Uhr der Fahrer eines Pkw mit Wohnanhänger unerlaubt vom Unfallort entfernt. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 20–jähriger Mazda–Fahrer den Gemeindeverbindungsweg zwischen Sonthäusen und Landstraß, als ihm auf Höhe Hütten ein Pkw–Wohnwagengespann entgegenkam. Aufgrund der engen Fahrbahn bremste der 20–Jährige am rechten Fahrbahnrand bis zum Stillstand ab. Beim Vorbeifahren streifte der Wohnwagen den hinteren Radlauf des Mazda. Ob der unbekannte Verkehrsteilnehmer den Streifvorgang überhaupt als solchen erkannt hat, ist nicht bekannt. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder Fahrzeug geben können, sich unter Telefon 07529/971560 zu melden.