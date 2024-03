Traktor-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, sie sich am Montag gegen 9.15 Uhr zwischen Tettnang und Bodnegg ereignet hat, wobei der linke Außenspiegel eines Lkw beschädigt wurde. Der Fahrer des Lkw befuhr laut Polizeibericht die L 326 in Richtung Bodnegg, als dessen Angaben zufolge ein entgegenkommender Traktor-Fahrer auf Höhe Langacker zu weit auf seiner Fahrbahnseite nach links gekommen sein soll. Dabei sollen sich die Ladung auf dem Anhänger der landwirtschaftlichen Zugmaschine, die ebenfalls aus einem Traktor bestand, und der Außenspiegel des Lkw berührt haben. Bei dem aufgeladenen Traktor dürfte vermutlich ebenfalls der linke Außenspiegel beschädigt sein. Der Fahrer fuhr daraufhin, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern, weiter in Richtung Tettnang. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und nimmt Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Gespann unter der Telefonnummer 07529/971560 entgegen.