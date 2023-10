Zu einem heftigen Zusammenprall zweier Autos ist es am Mittwoch gegen 10 Uhr auf der B 32 zwischen Rotheidlen und Amtzell gekommen.

Die 81-jährige Fahrerin eines Ford befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Ravensburg. An der Einmündung nach Annahäusern wollte sie nach links abbiegen und übersah den entgegenkommenden VW eines 71-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurde der Ford laut Polizeibericht in einen angrenzenden Abhang geschleudert, der VW drehte sich auf der Fahrbahn.

Die beiden Insassen des VW sowie die Fordfahrerin zogen sich dabei teilweise schwere Verletzungen zu. Rettungswägen brachten die Beteiligten in umliegende Krankenhäuser. An beiden Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von jeweils rund 4000 Euro.

Da sie nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war für etwa zwei Stunden vollständig gesperrt.