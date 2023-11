Lkw-Anhänger gerät ins Schlingern

Leichte Verletzungen hat der 51-jährige Fahrer eines Sprinters laut Polizeibericht am heutigen Freitagmorgen kurz vor 8 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 32 zwischen Kofeld und Amtzell erlitten. Ein 35 Jahre alter Lkw-Fahrer war mit seinem Gespann von Wangen in Richtung Ravensburg unterwegs, als sein Anhänger ins Schlingern geriet und auf Höhe Kammersteig mit dem entgegenkommenden Sprinter kollidierte. Weil er eigenen Angaben zufolge den Unfall nicht bemerkt hatte, fuhr der 35-Jährige weiter und verständigte erst später die Polizei. Am Sprinter entstand durch den Unfall indes ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den 51-Jährigen am Unfallort. Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte des Polizeipostens Vogt fest, dass der Anhänger am Lkw nicht richtig gekoppelt gewesen sein dürfte. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler etwaige Zeugen, denen der Milchlaster mit dem mutmaßlich schlingernden Anhänger aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 07529/971560 zu melden.