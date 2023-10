Die Gemeinde Bodnegg bekommt einen neuen Naturkindergarten. Das „Schneckenhäuschen“ im Teilort Rotheidlen öffnet am Montag, 16. Oktober, seine Türen. Dort wurden am Waldrand in der Ahornstraße zwei Bauwagen aufgestellt, die Platz für etwa 40 Kinder bieten. Die Planungen für das Projekt hatten bereits im vergangenen Jahr begonnen, nachdem 36 Kinder ohne Betreuung dastanden. Die Betriebserlaubnis für den neuen Kindergarten wurde gerade rechtzeitig am Donnerstag erteilt.

Zuzug vieler junger Familien

„Schon als ich im Oktober 2022 mein Amt angetreten bin, war klar, dass nicht genügend Kindergartenplätze vorhanden sind“, sagt Patrick Söndgen, Bürgermeister von Bodnegg. Grund dafür sei eine überdurchschnittliche Geburtenrate in der Gemeinde und der Zuzug vieler junger Familien in das Neubaugebiet Hochstätt. Ein Blick auf die Zahlen zeigt: Mit 39 Geburten 2020 liegt Bodnegg im Landkreis-Durchschnitt. Das geht aus einem Bericht des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg hervor.

Gemeinde musste schnell handeln

Aktuell gibt es drei Kindergärten in der Gemeinde. Zwei davon gehören der Johanniter-Stiftung an, einer wird von der katholischen Kirche verwaltet. „Eine eigene Einrichtung hatten wir bislang nicht“, so Söndgen. Das ändert sich jetzt aber, denn: „Die vorhandenen Einrichtungen können nicht mehr Kinder aufnehmen“, sagt er. Die Gemeinde musste also schnell handeln, um genügend Betreuungsmöglichkeiten anbieten zu können.

Der Bau eines neuen Kindergartens hätte mindestens zwei Jahre gedauert, das war also keine Option, sagt der Bürgermeister.

Da ein Großteil der betroffenen Eltern sich sowieso für eine Einrichtung mit Natur-Konzept ausgesprochen hätten, lag die Lösung auf der Hand: Ein Waldkindergarten sollte her.

Kindergarten mit besonderem Konzept

Die Planung des Projekts gestaltete sich aber schwierig. „Die Suche nach einem geeigneten Grundstück zog sich in die Länge und auch das nötige Personal konnten wir nicht gleich finden“, sagt Söndgen. Der habe mit einem Teil seiner Mitarbeiter extra einen Kurs besucht, um die Leitung des Kindergartens notfalls selbst in die Hand nehmen zu können. „Dann konnten wir aber zum Glück einen Träger für die Einrichtung und genügend Pädagogen auftreiben“, sagt er.

Die seien speziell nach dem „Montessori-Konzept“ geschult, sowie ausgebildete Waldpädagogen. Demnach soll die Erziehung der Kinder zur Unabhängigkeit und Selbstständigkeit im Vordergrund stehen, heißt es auf der Internetseite des „Montessori Bundesverbands Deutschland“. „Diese Art von Kindergarten gibt es in der Umgebung tatsächlich nicht sehr oft“, so Patrick Söndgen.

Betriebserlaubnis rechtzeitig erhalten

Nach längerer Suche konnte auch ein Platz für den Kindergarten gefunden werden. „Da hatten wir wirklich Glück, dass wir ein Grundstück auftreiben konnten, das aus baurechtlicher und pädagogischer Sicht geeignet ist“, sagt der Bürgermeister der Gemeinde. Ein weiterer Bonus: Auf dem angrenzenden Grundstück wurden vor längerer Zeit bereits Leerrohre verlegt. „Der Anschluss ans Frischwasser und an die Kanalisation war deshalb kein Problem“, sagt er.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Waldkindergärten gebe es deshalb auch ein fest installiertes Wasserklosett, anstelle einer Chemietoilette. Die Bauwagen konnten erst kürzlich aufgestellt werden. Bis Donnerstag fehlte hierfür nämlich noch ein Gutachten zum Naturschutz. Erst als dieses vorgelegt wurde, erteilte der „Kommunalverband für Jugend und Soziales“ (KVJS) die Betriebserlaubnis. „Die Installation der Wagen war dann innerhalb kürzester Zeit erledigt“, sagt Söndgen.

So setzen sich die Kosten zusammen

Die Kosten für den Bau belaufen sich auf rund 210.000 Euro, ohne Ingenieur- und Architektenleistungen. Auch der Grundstückspreis ist hier nicht mit einberechnet. Pro Bauwagen bezahlt die Gemeinde etwa 85.000 Euro, die Errichtung des Fundaments, der Parkplätze und der Anschluss an die Kanalisation kosten gemeinsam circa 17.000 Euro. Für die Einrichtung der Wagen sind nochmal jeweils 7000 Euro fällig. Dazu gehört beispielsweise die Installation einer Heizung für den Winter. Personalkosten und Pacht kommen ebenfalls monatlich obendrauf.

Für die Zukunft gut aufgestellt

Die Betreuungsplätze sollten für die nächste Zeit erstmal ausreichend sein. Grund dafür ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Paragraf 13b des Baugesetzbuchs. Der ermöglichte es bis vor Kurzem, kleinere Baugebiete zur Wohnnutzung auf Freiflächen im Außenbereich von Kommunen, auch ohne Umweltprüfung zu genehmigen.

Dieses „beschleunigte Verfahren“ ist laut dem Urteil des Gerichts aber nicht mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar. Bereits geplante Baugebiete könnten nun also doch nicht so schnell oder gar nicht mehr umgesetzt werden. „Wir haben die Neubaugebiete aber schon in die Berechnung für die benötigten Betreuungsplätze mitgezählt“, sagt Patrick Söndgen. Für die Zukunft sollte man also gut aufgestellt sein.