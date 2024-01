Comedy, Chor und Zauberei

„Bodnegg kulturell“ präsentiert sein 53. Halbjahresprogramm. Zum Einstieg am 20. Januar sitzt Florian Wagner am Klavier, sein Musik- und Comedy-Abend trägt den Titel „Funk you“. Der Pianist und Sänger zeigt unter anderem, wie Mozart „Atemlos“ geschrieben hätte und ob Beethoven wirklich taub war.

Das Orchestra Mondo ist am 24. Februar mit Anja Baldauf und ihrem Akkordeon zu Gast. Mit ihrer neuen Formation spaziert sie durch die Welt des Gypsy-Swing und der Musettes und taucht in die Weite des Balkans ein. Filmmelodien laden zum Träumen ein und die Energie des Tangos entflammt das Fernweh, wie es in der Ankündigung heißt.

„Hut ab!“, so lautet der Titel der Zauber-Comedy-Show mit „Junge Junge“ am 16. März. Ein Wiedersehen und -hören mit den „Zoffvoices“, dem Pop-Frauenchor aus Konstanz, gibt es am 13. April. Das Repertoire besteht ausschließlich aus Titeln, die von Frauen geschrieben oder gesungen wurden. Von Sias Balladen über Adeles Melodien bis hin zu Beyoncés Hymnen und Leas Kompositionen wird ein Querschnitt durch das Schaffen und die Klänge von Künstlerinnen abgebildet.

Christine Schützes aktuelles Solo „Also mir wär sie zu dünn!“ feiert den feinen Unterschied am 4. Mai. Zum Beispiel den zwischen Sagen und Meinen, Wissen und Verstehen oder den zwischen weiblichen und männlichen - vermeintlichen - Idealtypen.

Infos und Karten gibt es unter www.boku-bodnegg.de oder unter Telefon 07520/914270 (zeitweise AB). Alle Veranstaltungen finden im Bodnegger Dorfgemeinschaftshaus statt und beginnen um 20 Uhr, Abendkasse und Öffnung ab 19.15 Uhr. Die boku-Mitgliederversammlung 2024 findet am 18. März im Sitzungssaal des Rathauses statt.