In Bodnegg finden von 16. bis 23. September die neunten Bodnegger Nachhaltigkeits– und Energiewendetage mit verschiedenen Aktionen statt. „Reparatur und Kaffee“ gibt es am Samstag, 16. September, von 9.30 bis 11.30 Uhr im Werkraum der Lindenschule. Der „Markt der Möglichkeiten“ findet am Freitag, 22. September, von 9 bis 12 Uhr in der Dorfstraße beim Wochenmarkt statt. Interessierte bekommen Informationen und Tipps rund um das Thema Nachhaltigkeit und Energiewende von verschiedenen Teilnehmenden. Zusätzlich gibt es einen Informationsstand zum Thema Bürgerenergie Bodnegg, Informationen und Anleitung zum Bau eines Balkonkraftwerkes sowie eine Handy– und Brillensammlung. Am Samstag, 23. September, findet in der Festhalle Bodnegg ein Schenktag statt. Annahme der Geschenke von 8.30 bis 9.30 Uhr, Abgabe von 10 bis 11 Uhr.