Baumstämme bei Schmitten geraten in Brand

Mehrere Baumstämme sind am vergangenen Wochenende bei Schmitten in Brand geraten. Das teilt die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Besitzer eines unbewohnten landwirtschaftlichen Anwesens am Samstag in einer Feuerschale Reisig verbrannt.

Am Montagmorgen gegen 7 Uhr teilte eine Anwohnerin über Notruf brennende Baumstämme, die hinter dem Anwesen gelagert waren, mit. Bei den Löscharbeiten stellte sich heraus, dass ein Unbekannter mutmaßlich Glutreste aus der Feuerschale nahm und damit die Stämme entzündete. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07529/971560 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.