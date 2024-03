Wie sehr das große Weltgeschehen bis hinein in die oberschwäbischen Dörfer wirkt, zeigt die Migrationskrise. Menschen fliehen vor Krieg und Verfolgung und suchen Schutz in sicheren Ländern. Auch wenn der Bund die Flüchtlinge aufnimmt, sind die Kommunen für die Unterbringung zuständig. Gerade in kleinen Kommunen wie beispielsweise Bodnegg kann das auch zur finanziellen Belastung werden. Demnächst wird dort ein neues Flüchtlingsheim bezogen.

Wir dürfen hier die Themen nicht gegeneinander aufwiegen oder Flüchtlinge mit anderen Themen ausspielen. Patrick Söndgen

Bürgermeister Patrick Söndgen spricht gern über die gesellschaftlichen Pflichten und die Aufgaben der Kommunen, die für die Unterbringung von geflohenen Menschen zuständig sind. Aber er weiß auch, dass die Verpflichtung der Kommunen bei diesem Thema Spielraum für andere Dinge im Haushalt nimmt, weil Ausgaben für ein Flüchtlingsheim Ressourcen binden. „Aber“, und das betont er, „wir dürfen hier die Themen nicht gegeneinander aufwiegen oder Flüchtlinge mit anderen Themen ausspielen“.

Bodnegg erfüllt Quote nicht

Insgesamt 28.241 Asylanträge (Erst- und Folgeanträge) sind laut Bundesamt für Migration im Januar 2024 in Deutschland gestellt werden. Das waren etwas mehr als im Vormonat. In Deutschland angekommene Flüchtlinge werden dann nach Proporz auf die 16 Bundesländer aufgeteilt, die wiederum ihre Flüchtlinge auf die Landkreise zahlenmäßig aufteilen. Im Landkreis Ravensburg hat man beschlossen, wiederum nach kommunaler Größe die Flüchtlinge aufzuteilen.

Doch nicht alle werden dieser kreisweit festgelegten Quote gerecht. Die 3280 Einwohner zählende Gemeinde Bodnegg auch nicht. Schlicht, weil es bislang nicht genügend Unterkünfte gab. „Momentan haben wir 26 Flüchtlinge zu wenig“, berichtet Söndgen. So habe die Gemeinde Bodnegg in der Nachbargemeinde Grünkraut derzeit Flüchtlinge untergebracht. Doch jetzt können diese Menschen bald nach Bodnegg umziehen.

Platz für 52 Personen

Die Gemeinde hat jetzt für 2,9 Millionen Euro ein Flüchtlingsheim im Nelkenweg gebaut. 470.000 Euro davon bekommt die Gemeinde als Zuschuss. 52 Personen können dort untergebracht werden. Darin wird Platz für die Personen aus Grünkraut, aus der Ukraine und Flüchtlinge aus anderen Weltregionen sein. Am Montag ziehen die ersten Bewohner ein. Dann hat Bodnegg seine Quote erfüllt und ist wieder im Plus.

Und 2,9 Millionen Euro ist eine enorme Summe, für eine Kommune von Bodneggs Größe und Gemeindestruktur. Zum Vergleich: Der Umfang des Haushaltes der Gemeinde lag 2019 bei gut 23 Millionen Euro. Tatsächlich ist Bodnegg aber nicht mit anderen Gemeinden vergleichbar. Die Kommune hat 96 Orte und Weiler und ist obendrein ein großer Bildungsstandort, was auch Geld kostet.

Bürgermeister stößt Debatte an

Am Bildungszentrum befinden sich neben Grund- und Werkrealschule auch eine Realschule. Zudem gibt es ein Sonderpädagogisches Bildungszentrum. Bei allen Schularten ist die Gemeinde Schulträger. Das verursacht Kostendruck. Und genau diese besondere Gemeindestruktur verlange auch die relativ hohen Personalkosten. So beschäftige das Rathaus Personen im Umfang von 16 Vollzeitstellen.

„Ich stehe zu 100 Prozent zum Bildungsstandort Bodnegg, aber man kann auch die Trägerschaft hinterfragen“, sagt Bürgermeister Patrick Söndgen. Denkbar wäre auch eine Trägerschaft durch den Landkreis Ravensburg, wie dies etwa schon bei den beruflichen Schulen in Ravensburg der Fall ist. Das bedeute eine Entlastung bei den Kosten.

Denn auch wenn das Land Baden-Württemberg Zuschüsse bezahlt, muss letztlich die Gemeinde Geld im Haushalt einplanen. Und da werden in den nächsten Jahren noch einige Ausgaben kommen, wie unter vielen Posten auch die Kanalisation, die dringend erneuert werden muss.