„Ich habe schon als Kind gemalt“, sagt Hans-Joachim Maibach. Und im Alter von 18 Jahren habe er angefangen, Kunst zu sammeln. Diese Leidenschaft ließ ihn zeit seines Lebens nicht mehr los. So hat er im Laufe vieler Jahre zwei Häuser mit Kunstwerken gefüllt: sein Wohnhaus in Bodnegg und einen Anbau. Viele Besucher hat er durch die Räume geführt und hat mit ihnen Gespräche über die Kunst geführt. Jetzt ist Hans-Joachim Maibach 95 Jahre alt und sieht die Zeit gekommen, seine Galerie für die Öffentlichkeit zu schließen.

„Unzählige“ Bilder habe er gemalt, sagt Hans-Joachim Maibach. Einige Hundert davon sind noch da, in den Zimmern und den Fluren der beiden Häuser hängen sie dicht an dicht an den Wänden. Der Hausherr führt Besucher gerne durch die Räume, sagt ein paar Sätze zu diesem oder jenem Werk, schneidet dabei politische und gesellschaftliche Themen an und erzählt auch aus seiner eigenen Lebensgeschichte.

Kriegserfahrung prägt das ganze Leben

So trägt ein großes hochformatiges Bild mit zwei schwarzen Figuren den Titel „Flucht“. Darin hat der Künstler seine eigene Flucht-Erfahrung verarbeitet. Er wurde 1928 in Waldfurt in Oberschlesien geboren, das im heutigen Polen liegt. Als Jugendlicher erlebte er die Vertreibung seiner Familie, er selbst war kurze Zeit in Gefangenschaft. „Mein Leben ist bis heute geprägt von der Kriegserfahrung“, sagt Hans-Joachim Maibach. Nach dem Zweiten Weltkrieg führte ihn sein Weg zunächst nach Göppingen und schließlich nach Bodnegg, wo er seit 1975 lebt.

Nachdem er Rechtswissenschaft studiert und in dem Fach promoviert hatte, machte Maibach als Jurist Karriere und war vor seiner Pensionierung Leitender Oberstaatsanwalt in Ravensburg. Doch auch die Malerei war immer ein wichtiger Lebensinhalt. So berichtet er, dass er neben seiner Arbeit immer gemalt habe, oft ganze Nächte hindurch. Auf die Frage, woher die Inspiration für seine Bilder kommt, sagt er:

Das sind manchmal momentane Impulse - und manchmal sind es Gedanken aus einem ganzen Leben. Hans-Joachim Maibach

Besucher schreiben Dankesbriefe

Hans-Joachim Maibach und seine Frau Herta Luise, die ihn maßgeblich unterstützt hat, wie er betont, begannen in den 80er-Jahren, ihr Bodnegger Haus mit seinen Kunstwerken für Besucher zu öffnen. „Wir kamen mit vielen Leuten zusammen, die meisten davon waren keine Kunstkenner“, sagt der heute 95-Jährige. Für ihn sei es spannend gewesen, auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die der Kunst eher zurückhaltend gegenüberstanden. Auch diese seien aber immer sehr interessiert an Austausch und Gespräch gewesen.

Zahlreiche Besucher kamen im September 2012 in den großen Garten des Ehepaars Maibach zur Eröffnung einer Skulpturen-Ausstellung. (Foto: Maibach )

Das Ehepaar unterstützte auch junge Künstler und gab ihnen ein Forum zur Präsentation ihrer Werke. „Förderung der Kunst im ländlichen Raum“, so war das Projekt überschrieben, das sowohl die individuellen Führungen durchs Haus als auch öffentliche Vernissagen und Ausstellungen im Garten und im Nebengebäude umfasste. Immer wieder hätten Besucherinnen und Besucher Briefe oder Mails geschickt oder hätten angerufen, um sich für die Impulse zu bedanken, die sie von einem Besuch in Bodnegg mitnahmen, erzählt Hans-Joachim Maibach.

Jetzt fiel ein Entschluss

Seine Frau starb 2017. Er selbst hat noch bis vor Kurzem immer wieder gerne Besucher durchs Haus geführt. Doch nun sei die Zeit gekommen, damit aufzuhören, sagt der 95-Jährige. „Ich hatte eine Anfrage von einer Gruppe und habe gemerkt, dass mir das zu viel wäre“, sagt er. Er musste der Gruppe absagen. So fiel der Entschluss, das Projekt offiziell zu beenden.

Hans-Joachim Maibach im Jahr 2012 in seinem weitläufigen Garten. (Foto: Bettina Musch )

Doch auch wenn künftig deutlich weniger Besucher in sein Haus kommen, wird es Hans-Joachim Maibach nicht an Beschäftigung fehlen. Immer noch interessiert er sich für viele verschiedene Themen, wie zum Beispiel Politik oder Medizin. Unzählige Bücher stehen in seinen Regalen und liegen auf den Tischen. Und er malt auch noch. Und sagt: „Ich habe noch keine Minute ein Gefühl der Langeweile gehabt.“