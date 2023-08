21.000 Euro Sachschaden bei Unfall zwischen Rotheidlen und Lachen

Eine medizinische Ursache dürfte der Grund für einen Verkehrsunfall am Montag gegen 15.30 Uhr gewesen sein, bei dem ein 55–jähriger Skoda–Fahrer einen Entgegenkommenden gestreift hat. Das teilt die Polizei mit. Der 55–Jährige war auf der L 326 in Richtung Bodnegg unterwegs, als er zwischen Rotheidlen und Lachen auf die Gegenfahrspur geriet. Der entgegenkommende 45–jährige Fahrer eines Spinters versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen seitlichen Streifvorgang nicht mehr verhindern.

Verletzt wurden die beiden Fahrer durch den Unfall nicht, der 55–Jährige wurde zur Behandlung der medizinischen Ursache vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von rund 21.000 Euro.