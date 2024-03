Blutspende in Baindt

Die Blutspendeaktion am 14. März in Baindt stand unter einem besonderen Motto: „Doppelt Gutes tun - für Mensch und Natur“. Zusammen mit dem DRK-Blutspendedienst Baden Württemberg-Hessen pflanzt das DRK Baienfurt-Baindt für jede:n Erstspender:in einen Baum - vor Ort in Baindt. Durch diese Aktion angelockt konnte das DRK 25 Erstspender:innen begrüßen. Insgesamt kamen 191 Blutspender:innen in die Schenk Konrad-Halle nach Baindt.

Das Pilotprojekt in Baden-Württemberg und Hessen entstand als Folge der Idee, Blutspendeaktionen nachhaltiger und umweltfreundlicher zu gestalten. Dabei bezieht das DRK Baienfurt-Baindt das Trinkwasser aus der Heimatquelle Weißenbronnen, fügen selbst Kohlensäure hinzu und schenken es in Glasflaschen und Gläsern aus. Auf PET-Flaschen wird verzichtet. Der Plastikmüll wird durch weitere kleine Dinge deutlich reduziert. Obst wird bei regionalen Bauern gekauft, auch die weitere Verpflegung wird von regionalen Anbietern bezogen oder von den Unterstützer:innen des DRK selbst gebacken. Damit wird auch der CO2-Abdruck verringert. Mit der Aktion „Doppelt Gutes tun - ein Baum für jede:n Erstspender:in“ werden pro Erstspender:in bis zu drei Menschenleben gerettet und der Natur erstmals etwas zurückgegeben.

Auch die Medien wurden auf die Aktion aufmerksam. Bereits im Vorfeld wurde die Aktion im SWR-Hörfunk auf den Sendern SWR1, SWR3 und SWR4 vorgestellt und beworben. Zudem waren Kamerateams vom SWR Fernsehen sowie von Regio TV vor Ort und begleiteten die Aktion mit der Kamera. Die Links zu den TV-Beiträgen sind auf der Homepage http://www.drk-baienfurt-baindt.de zu finden.

Informationen und Ansprechpartner vom DRK Baienfurt-Baindt finden Sie auf der Homepage www.drk-baienfurt-baindt.de.

Schon heute vormerken: Die nächste Blutspendeaktion findet am 4. Juli wieder in der Schenk-Konrad-Halle in Baindt statt.