Blutreitergruppe Taldorf feiert Jubiläum in Bad Wurzach

Jährlich am zweiten Freitag im Juli feiert die Stadt Bad Wurzach ihr Heilig–Blut Fest. Beginnend schon am Sonntag davor mit einem Gottesdienst und einer Prozession, Donnerstagabend Messe für die Wallfahrer und Blutreiter, ist am Freitag frühmorgens die Reiterprozession der Höhepunkt der Feierlichkeiten.

Zur festlichen Umrahmung gehört auch die Musikkapelle Taldorf, die die Blutreitergruppe an diesem außergewöhnlichen Tag wieder taktvoll begleitete. In diesem Jahr beteiligte sich die Blutreitergruppe Taldorf zum 25. Mal an der Reiterprozession. „Das Wetter war uns Reitern sehr gelegen, Sonnenschein bei herrlich blauem Himmel und nicht zu heiß“, freuten sich die Teilnehmer auch im Sinne ihrer Pferde.

Von Anfang an bei der Prozession mit dabei sind Franz Bentele (Rupfle) aus Adelsreute, sowie Walter Baur aus Taldorf. Beide wurden in Rahmen einer Festlichkeit geehrt und erhielten eine Urkunde. Die Teilnahme am Blutritt ist ein öffentliches Glaubensbekenntnis, das Gebet um den Ösch und der Segen durch Christi Blut stehen im Zentrum. „Den Segen erbitten wir für uns alle, unsere Schöpfung, unsere Heimat und Frieden in der Welt. Auch unsere Pferde sind uns wichtig, sie sind unser verlässlicher Partner und sind Teil unserer Lebensfreude“, betonen die Reiter.

Mit der Teilnahme an der Reiterprozession ist die Blutreitergruppe Taldorf auch ein hervorragender Botschafter ihrer Gemeinde und beweist damit ebenso ihren Gemeinschaftssinn. „Es wäre wünschenswert, dass die junge Generation diese gelebte Tradition weiterführt“, sagen die Teilnehmer. Die Blutreitergruppe Taldorf würde sich über weitere Reiterinnen und Reiter sehr freuen.