Blumen am Park unterstützt Jugendhilfeverein

Alljährlich unterstützen die Mitarbeiterinnen des Blumenladens „Blumen am Park“ in Weingarten mit dem Inhalt ihrer Trinkgeldkasse regionale soziale Einrichtungen und Projekte. Im Jahr 2023 durfte sich der Ravensburger Jugendhilfeverein e.V. aus Weingarten über die großzügige Spende von 600€ freuen, die im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2023 gesammelt wurden.

Der Ravensburger Jugendhilfeverein e.V. - kurz RJV - entstand vor über 40 Jahren aus dem Bedürfnis heraus, eine Lücke im Angebot der Jugendhilfe zu füllen. Es war der Beginn des „Betreuten Jugendwohnen“ - bundesweit! Über 400 junge Menschen wurden seither auf ihrem Weg in die Selbständigkeit begleitet. Im Laufe der Jahre konnten dazu weitere Projekte aus dem Bereich der Straffälligenhilfe mit jungen Menschen und Erwachsenen etabliert werden. In der Zwischenzeit bilden beiden Arbeitsbereiche gleichwertige Säulen im Jugendhilfeverein.

Frau Evelyn Diez von Blumen am Park berichtete, dass ihr und ihren Kolleginnen die Existenz dieses Angebotes bislang völlig unbekannt war und dass auch ihre Kundinnen und Kunden bislang keine Kenntnis über dieses Angebot aus der Jugend- und Straffälligenhilfe hatten.

Umso schöner fanden es auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RJV, dass man auf sie aufmerksam geworden war.

„Das Geld aus der Spende soll den jungen Menschen, die bei uns wohnen zugutekommen, um vielleicht das ein oder andere Freizeitangebot anzubieten, dass man sich sonst nicht leisten kann. Denn schon ein Besuch in der Therme oder Kino mit Popcorn ist heute sehr kostspielig geworden. Außerdem bieten wir einmal im Jahr eine Ferienfreizeit an - letztes Jahr z.B. in Berlin - bei denen wir die Kosten zum größten Teil für die jungen Menschen übernehmen. Solche Angebote sind genau durch solche großzügigen Spenden erst möglich.“

Der Ravensburger Jugendhilfeverein bedankt sich herzlich bei den Mitarbeiterinnen und Kunden und Kundinnen.