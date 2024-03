Satiriker Mike Jörg blickt auf 75 Jahre BRD zurück

Kabarettist und Satiriker Mike Jörg, der dieses Jahr auch 75 Jahre alt wird, blickt am Donnerstag, 14. März, um 19.30 Uhr in der Kulturhalle St. Johann Blönried mit einem satirischen Blick auf „Wa(h)r was? 75 Jahre BRD“ zurück.

Er ist im wörtlichen Sinne Zeitzeuge. Mike Jörg erzählt - mit Hilfe historischer Bilder und Songs aus den jeweiligen Jahrzehnten -- voll ironischer Spitzen und spöttischer Gelassenheit von Skandalen und Vertuschungen, vom Gieren nach Geld, Macht und Bewunderung. Er erinnert an große Persönlichkeiten und kleinkarierte Wadenbeißer, an weitsichtige Politiker und kurzsichtige Wähler. Sein Rückblick ist zugleich ein Blick in eine eingetrübte Kristallkugel, aus der Hoffnung für die Zukunft der Demokratie erwächst. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr, Karten gibt es für 15 Euro, ermäßigt acht Euro an der Abendkasse oder per Mail an [email protected].