Viele Jahre ist Ortsvorsteher Hartmut Holder für die Belange von Blönried, Steinenbach und Münchenreute eingetreten. Bald wird jemand anderes die Geschicke der Ortschaften lenken, da er diesen Posten an jemand Jüngeren abgeben möchte. Schwäbische.de hat sich mit ihm vor Ort getroffen um zu erfahren, was aktuell für die Ortschaft ansteht und wie es Holder mit dem nahenden Abschied geht.

Dabei kommt er direkt auf sein zentrales Projekt zu sprechen. „Wir sind sehr zufrieden, dass das Dorfgemeinschaftshaus über den städtischen Haushalt finanziert wird“, betont er 800.000 Euro wurden bewilligt. „Das ist eine Hausnummer“, bekräftigt Holder.

Das neue Herz soll kräftig schlagen

Blönried ist ein Zusammenschluss aus mehreren kleineren Ortschaften. Inzwischen seien sie gut zusammengewachsen, findet Holder. Damit dieser Bund noch stabiler werde, sei das neue Dorfgemeinschaftshaus da. Das neue Herz in der Ortsmitte solle in Zukunft kräftig schlagen. Und somit für viel Leben sorgen. Das wünscht sich Holder, und lächelt gewinnend.

Während des Gesprächs im ersten Stock des Feuerwehrhauses fällt der Blick auf den Sportplatz. Daneben steht das Sportheim. Die Mauern beginnen bereits zu bröckeln; es habe mehrere Abrisspartys gegeben, erzählt Holder lachend.

Ausschreibung für Gewerke läuft

Hier soll Ende 2024 das neue Gemeinschaftshaus stehen. Für den Zeitplan möchte Holder allerdings nicht die Hand ins Feuer legen - es gab Unstimmigkeiten bei der Planung und der Auffassung von Barrierefreiheit. Diese sah das zuständige Landratsamt lange Zeit nicht ausreichend gegeben. Das Prozedere zog sich in die Länge, seit Ende 2023 ist der Beschluss durchgewunken und den sportlichen Fußballern traut man es zu, ein paar Stufen ins Untergeschoss zum Duschen zu gehen. Jetzt läuft die Ausschreibung der Gewerke über einen Architekten

Der Sportverein wird noch im Frühjahr zusammen mit einer Firma den Abbruch des alten Sportheims vornehmen. In der Zwischenzeit nutzen die Sportler die Umkleiden in Blönried-Ebersbach und im Missionshaus.

Nachverdichtung im Bebauungsplan

Ein weiteres Thema, das den Ortsvorsteher beschäftigt, ist - wie in vielen anderen Orten der Region - der Mangel an Wohnraum. Auch Blönried ringt um jeden Meter Baugebiet. Das Gebiet „Ober der Ach“ wurde schon in den 90er-Jahren bewilligt.

Im Vergleich zu damals werde jetzt eine höhere Verdichtung angestrebt als es vor einigen Jahren möglich gewesen wäre, so Holder. Anstatt der ursprünglich 33 Bauplätze sollen es jetzt 50 werden. Etwas weniger Garten, ein kleineres Haus, dafür Platz für fast doppelt so viele Interessenten. Über den Beschluss wird zeitnah im Gemeinderat abgestimmt. Holder hofft auf eine gewisse Planbarkeit bis Ende 2024.

Bald schnelle Glasfaser für alle

Zufrieden zeigt sich Holder mit dem groß angelegten Projekt Breitband mit Glasfaser für jeden Haushalt. Das sei angestoßen und laufe. „Es wird noch ein bis zwei Jahre dauern.“

Wenn er sich etwas für die Zukunft wünschen könne, hätte er gerne einen Betrag für eine gründliche Sanierung einiger Straßen und nennt den Heuweg in Blönried sowie die Schwendestraße in Steinenbach.

Wer wird sein Nachfolger?

Und dann ist da noch das persönliche Thema des Abschieds. Bisher steht noch kein klarer Nachfolger für das Amt des Ortsvorstehers in den Startlöchern, aber Holder ist zuversichtlich. „Erst einmal die Wahl abwarten“, sagt er entspannt. Dann werde schon jemand aus der Deckung treten. „Irgendwann ist es Zeit zu gehen.“ Doch so richtig überzeugt wirkt er nicht. Zu sehr ist ihm seine Ortschaft ans Herz gewachsen. Zu lang waren die Jahre als Ortsvorsteher, als dass er diesen Job leichtfertig abstreifen könne. Ein interessiertes Auge werde er natürlich weiterhin auf die angestoßenen Projekte werfen.