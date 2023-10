Bittere Niederlage für die Herren 1

Nach zuletzt starken Spielen wurde Berg von Ailingen an diesem Tag überrumpelt. In diesem Kegelspiel lag Fluch und Segen manchmal dicht zusammen. Daniel Erens 515/0 und auch Walter Hecht 515/0 konnten in der Startpaarung keine Punkte sicher. Auch die Tagesbestleistung von Marcus-Michael Hartwig 563/0 reichte an diesem Tag nicht für einen Punkt. Hans-Peter Saile konnte mit 554/1 punkten. In der letzten Paarung wurde es dann nochmals spannend. Berg kämpfte sich zurück ins Spiel, doch Ailingen behielt die Oberhand. Georg Buß sicherte mit 545/1 den zweiten Mannschaftspunkt und Pascal Schmidt musste sich an diesem Tag mit 534/0 ebenfalls geschlagen geben. Für Berg gilt es nun, sich schnell von dieser bitteren Niederlage zu erholen, um sich wieder an die Teams oben in der Tabelle heranzuspielen.

