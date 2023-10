Bitte nicht unbekümmert bei Social Media

Natürlich sind die Mädchen und Jungs der Kinderuni mit Social Media vertraut, und doch fiel auf, dass ein großer Teil ein Smartphone nicht täglich nutzt und viele Social Media nicht unkritisch sehen. Das ergab eine Umfrage, mit der Jörg Stratmann die Vorlesung „Wie Social Media unser Leben verändert“ eingeleitet hat. Zur ersten Vorlesung im neuen Studienjahr sind über hundert Kinder an die Pädagogische Hochschule (PH) gekommen. Jörg Stratmann lehrt dort Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Medienpädagogik.

Und für was nutzen Kinder Social Media? Entspannung, Spielen, Unterhaltungen, Kontaktpflege. Neben solchem, was alle gut finden, ging Stratmann auch darauf ein, dass sich Social Media missbrauchen lässt ‐ zum Schaden der Kinder. Es wurde im Hörsaal still, als er darlegte, dass Mobbing über Social Media noch grausamer sein kann als an der Schule. Denn es trifft einen auch daheim. Das brachte Stratmann zu seinem zentralen Anliegen: Man darf Social-Media-Botschaften und -Aufforderungen nicht automatisch glauben, gerade junge Menschen müssen kritikfähig werden.

Die Kinder-Uni ist ein Projekt der Städte Ravensburg und Weingarten mit den drei Hochschulen dort.