Bildungspartnertreffen an der Gemeinschaftsschule Ravensburg

Am 23. November fand nun bereits zum 2. Mal das „Forum Berufsorientierung“ an der Gemeinschaftsschule mit unseren Bildungspartnern statt. Bei hervorragender Bewirtung dank Schüler*innnen der Klassen 9+10 konnten sich alle in entspannter Atmosphäre austauschen. Herr Roth von der IHK Ravensburg stimmte die Anwesenden auf das Thema Praktikums- und Berufswahl ein. Daran anschließend präsentierten Schüler*innen der Klasse 9 ein Impulstheater mit Gedanken und mehr oder weniger erfundenen Begebenheiten rund ums Thema Schülerpraktikum, was für einige Schmunzler sorgte. Herr Florian Burk von der Firmengruppe burk aus Ravensburg erläuterte seine Erfahrungen mit Schülerpraktika und Auszubildenden, was ebenfalls sehr erheiternd war. Daraus ergaben sich auch neue Impulse und Ideen, wie eine Partnerschaft zwischen Schule und Betrieben noch enger verzahnt werden könnte. Außerdem konnten zwei neue Bildungspartnerschaften mit Unterschriften besiegelt werden: Die Firma Züblin vertreten durch Frau Frank und die Deutsche Bahn AG vertreten durch Frau Mevlana Selimi unterzeichneten ebenso wie unsere kommissarische Schulleiterin Frau Alexandra Stoll die neuen Verträge. Wir freuen uns auf gute Zusammenarbeit und bedanken uns recht herzlich bei allen anwesenden Bildungspartnern für das schöne Treffen: EBZ, Kreissparkasse Ravensburg, Firmengruppe burk, Betreung und Pflege am Mehlsack, Bausch GmbH, Franz Lohr GmbH, Vetter, Voith, Schuster AG, Züblin AG, Deutsche Bahn AG, IHK Ravensburg und Agentur für Arbeit. Ein besonderes Dankeschön für Ihr Kommen gilt außerdem Frau Tanja Hastings vom Staatlichen Schulamt Markdorf, unserer ehemaligen Schulleiterin Frau Glosser, unserer Elternbeiratsvorsitzenden Frau Renz und Frau Anja Beicht von der Bürgerstiftung Ravensburg, die unsere Berufsorientierung dieses Jahr durch eine großzügige Spende unterstützt.

