Bilanz und Ausblick beim MV Haisterkirch erfreulich

Daniel Maucher, vom Vorstandstrio des Musikvereins Haisterkirch, eröffnete am Samstag, 16. März, die Jahreshauptversammlung 2024 des Musikvereins Haisterkirch im Pavillon des Gasthauses „Rose“ (Hittelkofen). Daniel freute sich, dass er 56 Versammlungsteilnehmer begrüßen konnte

Er berichtete über verschiedenste Tätigkeiten im vergangene Vereinsjahr und über eine durchweg positive Entwicklung, was auch die Daten und Zahlen belegen. Die Übernahme der musikalischen Leitung durch Klaus Wachter war ein Glücksfall und trug wesentlich zum Aufwärtstrend bei. Im vergangenen Jahr wurden 49 Proben abgehalten. Insgesamt 19 Auftritte im vergangenen Jahr waren zu verzeichnen,

Dem Musikverein gehören derzeit 74 aktive Mitglieder an. Dazu kommen sieben Ehrenmitglieder und 104 passive Mitglieder. Als vordringliches Ziel des Vorstandsteams gilt die Ausbildung des blasmusikalischen Nachwuchses.

Über die finanzielle Lage des Musikvereins berichtete Kassenverwalter Markus Spieler. Der gesamte Kassenbestand konnte 2023 sogar erhöht werden. Kassenprüferin Verena Maucher lobte die übersichtliche, perfekte Kassenführung.

Interessiert verfolgte die Versammlung den ersten Jahresbericht von Dirigent Klaus Wachter. Er zeigt sich höchst zufrieden mit der Gesamtentwicklung hier und ermunterte zu weiterem, fleißigem Probenbesuch, damit die anstehenden Wertungsspiele und Auftritte bestens gelingen mögen. Sein positiver Ausblick wurde mit großem Beifall bedacht. Die Entlastung der gesamten Vorstandschaft nahmen dann SVH-Vorsitzender Roland Braig (für Musikverein) und Ortsvorsteherin Rosa Eisele (für Förderverein) vor.

Alle Entlastungen erfolgten einstimmig. Beide dankten dem Musikverein für dessen wichtiges, kulturell wertvolles Engagement hier in Haisterkirch und in der Region. Bei den Neuwahlen wurden alle Vorgeschlagenen einstimmig in ihren Ämtern bestätigt oder neu gewählt.

Dem Vorstandstrio 2024/225 gehören Christian Blaser, Markus Eisele und Daniel Maucher an. Dieses Trio wird unterstützt durch Schriftführerin Leonie Waibel, Kassenchef Markus Spieler sowie durch die Beisitzer Eveline Bühler (Jugendvertretung), Markus Büchele (Jugendvertretung). Weitere Funktionsämter haben inne: Willi Krug (passiv), Florian Blaser (aktiv), Christoph Maucher (aktiv), Siegfried Maucher (aktiv), Verena Maucher (Kassenprüferin), Nadine Tessling (Kassenprüferin).