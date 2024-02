Biberacher Gymnastinnen auf Erfolgskurs in Wiesloch - Baden

Am Samstag, 17. Februar, starteten 26 unserer Gymnastinnen beim Freundschafts-Winter-Cup in Wiesloch. Insgesamt gingen über 150 Gymnastinnen in verschiedenen Altersklassen an den Start. Viele Mädchen schnupperten an diesem Tag zum ersten Mal die Wettkampfluft. Bei der Siegerehrung waren am Ende stolze und glückliche Gesichter zu beobachten, sowohl bei den Gymnastinnen als auch bei deren Eltern und Trainerinnen. Die Mädchen des TG Biberach erzielten hervorragende Ergebnisse und trugen einige Medaillen nach Hause. In der Kinderleistungsklasse 6B erzielte Gymnastin Erika Bilcane (eine der jüngsten Gymnastinnen in TG Biberach) den 3. Platz. Antonia Sandel ließ in derselben Kategorie ihre Konkurrenz vor allem in der Beherrschung ihres Handgeräts hinter sich und holte sich den Sieg. Anna Koszinowski, Julia Heckel und Alissa Vogel erkämpften sich die Plätze 1-3 in der Kinderwettkampfklasse 7B. Emilia Tanga in K7A und Dalina Gashi in K8B holten sich jeweils den ersten Platz. Mia Allerdinks ließ ihre Konkurrenz vor allem aufgrund ihrer großen Ausdrucksstärke weit hinter sich und erkämpfte sich den Sieg in der K10 und wurde sogar als „Mrs Artistik“ mit einem Pokal gekrönt. Die beiden Ball-Gruppen in K8 mit Jana Krout, Liljana Vogel, Michelle Barth und Sofie Kaiser bekamen den 2. Platz und eine weitere Gruppe in K7 mit Leonie Krout, Melissa Zvonarev, Anna Koszinowski und Emili Kajdalov holten sich den Sieg.

Die DUO-Gruppe mit Alissa Vogel und Julia Heckel überzeugten in der Kategorie K7 mit ihrer selbst erstellten Choreografie, ihrer Synchronität und ihrer Ausdrucksstärke die Kampfrichterinnen und erkämpften sich den Sieg. Melissa Zvonarev und Anna Koszinowski holten sich auch mit sehr guter Leistung den 2. Platz. Für die DUO K10 mit Sarah Philipp und Mia Allerdinks gab es ebenfalls den Sieg. Alle anderen TG-Mädchen, die an diesem Tag nicht aufs Treppchen geschafft haben, konnten sich als starke Gegnerinnen erweisen und waren in den ersten 10 Plätzen platziert. Melia und Emely Walker; Stefania Hess; Emilia Philipp; Diana Semenkov; Eva Zeh, Alissa Schulz; Mia Zwezich; Leja Vogel; Sofia Lukjanowa; Eva Krout; Davina Heerlein und Maria Koszinowski.

Die Trainerinnen Slava Sandel und Lidiia Steinhilber sind sehr zufrieden mit den Leistungen ihrer Schützlinge und stolz auf ihre herausragenden Ergebnisse.