Bezirksmeisterschaften 2024 im DLRG Bezirk Ravensburg

87 gemeldete Schwimmerinnen & Schwimmer & 24 gemeldete Mannschaften aus 8 Ortsgruppen des Bezirks traten am 17. März hochmotiviert zum gegenseitigen Leistungsvergleich an. Im Einzelwettkampf traten die Teilnehmenden zu verschiedenen Disziplinen, wie die Rettung einer Puppe, Hindernis- &Flossenschwimmen, Kombiniertes Schwimmen, Kombinierte Rettungsübung sowie Super Lifesaver an.

Bei den Einzeldisziplinen führten folgende Ortsgruppen den Medaillenspiegel an:

OG Bodnegg-Obereisenbach (6x Gold, 6x Silber, 1x Bronze),

OG Ravensburg (2x Gold, 3x Bronze) & OG Baienfurt (2x Gold, 3x Bronze),

OG Leutkirch (2x Gold, 2x Silber)

Dieses Jahr neu: 2 Teilnahmen aus den Senioren-Disziplinen für eine Qualifikation bei den Seniorenmeisterschaften (AK 50 & 55).

Bei den Mannschaftswettbewerben traten die Teams in den Disziplinen Hindernisstaffel, Rückenlage ohne Armtätigkeit, Gurtretterstaffel, Rettungsstaffel & Puppenstaffel an.

Erfolgreichste Mannschaften:

OG Bodnegg-Obereisenbach (6x Gold, 1x Silber, 1x Bronze),

OG Baienfurt (3x Gold, 1x Bronze) & OG Ravensburg (4x Silber),

OG Leutkirch (je 2x Gold, 1x Bronze)

Als Abschluss stand auch in diesem Jahr wieder der „Gerümpel-Rescue Cup“ außerhalb der Wertungen an, dieses Mal mit leicht angepasstem Regelwerk - die Regelung der teilnehmenden Altersklassen wurde entschärft & 50m Schleppen durch 50m Schleppen mit Gurtretter ersetzt. Es traten die Ortsgruppen Bodnegg, Weingarten & Ravensburg an. Doch auch Änderungen konnten die Ravensburger nicht davon abhalten, den Pokal wieder zu sich nach Hause zu nehmen.

Insgesamt waren die Bezirksmeisterschaften eine gelungene Veranstaltung mit Ehrgeiz, Spaß & netten Begegnungen. Viele Einzel- & Mannschaftsschwimmer haben sich außerdem für die Württembergischen Meisterschaften qualifiziert & werden dort im Juni den Bezirk vertreten.

Nicht zu vergessen sind bei einer Großveranstaltung wie dieser die vielen Helfer. Bereits ein halbes Jahr vorher beginnt die zeitaufwändige Organistation & Planung. Die Ausrichtung ist nur mit dem 40-köpfigen Kampfrichterteam möglich, sowie dem Team der ausrichtenden Ortsgruppe, welches für alles außerhalb des Wettkampfes, insbesondere für die Verpflegung & das Bad zuständig ist.

Ganz besonderer Dank gilt an dieser Stelle dem Organisations-Team der Ortsgruppe Baienfurt & dem hauptverantwortlichen Vertreter des Bezirks, Günther Erli.