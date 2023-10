Bewusste Entscheidung für die Werkrealschule

Insgesamt 47 FünftklässlerInnen durfte die Werkrealschule am Bildungszentrum St. Konrad zum neuen Schuljahr voller Stolz begrüßen.

47 SchülerInnen, die sich, gemeinsam mit ihren Eltern, bewusst für das Modell der Werkrealschule entschieden haben. Diese Schulart zeichnet sich durch ihr handwerklich-praktisches Profil mit herausragendem Berufsvorbereitungskonzept aus und legt besonderen Wert darauf, für jedes einzelne Kind einen individuell passenden Anschluss an die Schulzeit zu finden.

„Gut ausgebildete Handwerker sind gefragt wie nie zuvor!“, betonte Christa Wachter bei ihrer Begrüßung den besonderen Stellenwert der Werkrealschule in Bezug auf die aktuelle Lage der Berufswelt, in welcher akuter Fachkräftemangel im Bereich des Handwerks herrscht.

Die SchülerInnen ermutigte sie, wissbegierig, selbstbewusst und mit Freude in die Schule zu kommen und betonte hierbei auch, wie wichtig ein wertschätzender und respektvoller Umgang mit allen am Schulleben Beteiligten ist, damit dies gelingt.

Konrektor Sebastian Deck verdeutlichte in seinem Impuls die Chancen und Möglichkeiten eines guten Zusammenhaltes innerhalb der Klassengemeinschaft, in welcher die besonderen Begabungen jeder/s Einzelnen zum Tragen kommen. Der wertschätzende und respektvolle Umgang miteinander bilde hierfür die Grundlage. Mit einem Gebet erbat er im Anschluss den Segen Gottes für die Familien und alle Kolleginnen und Kollegen der Grund- und Werkrealschule hier am Bildungszentrum St. Konrad.

Umrahmt wurde die Willkommensfeier vom gelungenen Aufspiel der Bläserklasse 6 unter der Leitung von Frau Doris Kapler.

Allen Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 wünschen wir eine gute und gesegnete Zeit hier bei uns an der Werkrealschule St. Konrad.