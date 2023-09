Besuch in der Allgäuer Genussmanufaktur in Urlau

Ein kleiner Teil der Unternehmerfrauen im Handwerk, AK Ravensburg, hatte Mitte September die Gelegenheit, die Allgäuer Genussmanufaktur in Urlau zu besuchen. Dort wurde ein altes und marodes Brauereigebäude vom Anfang des letzten Jahrhunderts saniert und wiederbelebt. Initiatoren dieses Heimatprojektes waren über 900 Bürger im Rahmen einer ehrenamtlich organisierten Genossenschaft. Heute produzieren und verkaufen dort mehr als ein Dutzend Kunst- und Genusshandwerker ihre Produkte. Die Damen der ufh erlebten bei ihrem Besuch einige Handwerker live, z. B. beim Brauen, Weben, Nähen, Töpfern etc. Im eingefügten Dorfladen konnten sie dann noch so allerhand Genussprodukte konsumieren. Dieser Treffpunkt ist Allgäu pur und somit ein Ausflugsziel für Jung und Alt. Mit einer Einkehr ins Gasthaus Hirsch wurde der erlebnisreiche Nachmittag abgeschlossen.

