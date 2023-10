Besichtigung des Shredderwerks in Herbertingen

Zweimal im Jahr sammelt der Turnverein Wetzisreute-Schlier das bereitgestellte Altmetall in der Gemeinde Schlier ein. Zwischen 12 und 18 Männer werden dabei unterstützt von den kostenlos zur Verfügung gestellten Lastkraftwagen der Firmen Leuthe und Weber. Als Containerstandort wird das Bauhofgelände von der Gemeinde dem Turnverein zur Verfügung gestellt. Dort befindet sich auch das vereinseigene Heim, in dem die Helfer bei den Sammlungen ihr verdientes Mittagsmahl einnehmen. Wohlschmeckend zubereitet von Tanja und Brigitte.

Ein weiterer wichtiger Partner für den TVW ist die Firma Bausch in Ravensburg, die immer verlässlich die Container bereitstellt und wieder rechtzeitig abholt.

Am 29. September gab es für die Sammler die Gelegenheit, das Shredderwerk Herbertingen zu besichtigen. Seniorchef Otto Bausch führte die Truppe persönlich durchs Werk und erklärte, wie das Altmetall getrennt, geschreddert und recycelt wird. Wichtig ist bei den ganzen Prozessen, dass die einzelnen Wertstoffe sortenrein erfasst werden. Nur so können diese wertvollen Rohstoffe wieder in den Produktionsprozess zurückgeführt werden und die Ressourcenschonung wird hiermit deutlich aufgezeigt. Ebenso sahen die Teilnehmer, wie auf dem weitreichenden Gelände Altholz und Hackschnitzel geschreddert, aufbereitet und umgeschichtet werden. Hier wird ein umfangreiches Holzrecycling praktiziert.

Mit einem herzlichen Dank an Herrn Otto Bausch endetet für die TVWler ein sehr informativer und eindrucksvoller Nachmittag, der mit einer Einkehr abgerundet wurde.