Berufsbildungswerk verabschiedet Absolventen

283 junge Menschen mit besonderem Förderbedarf haben ihre Ausbildung und berufsvorbereitende Maßnahmen im Berufsbildungswerk (BBW) der Stiftung Liebenau abgeschlossen. Das BBW verabschiedete die Absolventinnen und Absolventen, die nun bestens gerüstet in einen neuen Lebensabschnitt starten können. Viele von ihnen haben bereits einen Arbeitsvertrag in der Tasche.

BBW–Geschäftsführer Christian Braun lobte die jungen Menschen in seiner Ansprache: „Sie haben nicht aufgegeben und Durchhaltevermögen gezeigt. Sie verlassen das BBW als ausgebildete Fachkräfte mit neuen Perspektiven.“ Für den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft seien sie ein Gewinn, besonders in Zeiten des Fachkräftemangels.

„Sie haben es geschafft und können stolz darauf sein“, begrüßte Monika Kordula, Abteilungsleiterin Bildung und Arbeit am BBW, die frischgebackenen Absolventinnen und Absolventen der verschiedensten Berufe — darunter Betriebsgastronomen, Fachlageristen, Verkäufer, IT und Bürofachkräfte, Metall und Zimmerer. Am Standort Ulm des BBW, dem regionalen Ausbildungszentrum (RAZ), wurden 35 Absolventen gefeiert und in das Berufsleben verabschiedet.

In Ravensburg wurden zehn Absolventen ausgezeichnet. Sie erhielten einen Sonderpreis für anerkennendes Verhalten, besonderes Engagement oder herausragende Noten. „Wir sind sehr stolz auf all unsere Absolventen“, betonte Oliver Schweizer, Leiter der Bildungsbegleitung im BBW. Vor allem auf jene, „die kämpfen mussten und die es nicht so leicht haben im Leben“.

Zudem dankte Schweizer den rund 450 Partnerbetrieben aus der ganzen Region, mit denen das BBW kooperiert. Hier konnten sich die Azubis über Praktika auf den Sprung ins Arbeitsleben vorbereiten und wurden im besten Falle nach dem Ausbildungsende fest übernommen. Einige Vertreter dieser Firmen waren bei der BBW–Absolventenfeier mit dabei, um die Kooperationen zu festigen und ihren zukünftigen Arbeitnehmern zu gratulieren.

Auch 120 Absolventen der zehnmonatigen Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (BVB) in Ravensburg und Ulm wurden verabschiedet. 60 von ihnen bleiben im BBW und beginnen hier eine Ausbildung. Weitere Absolventen haben bereits extern Ausbildungs– oder Arbeitsstellen gefunden oder machen ein Freiwilliges Soziales Jahr.