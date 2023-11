Berufe finden ‐ Ideen bekommen

Im Oktober durften wir wieder besondere Gäste an unserer Realschule begrüßen. Vertreter der Firmen Baby Walz, Boehringer Ingelheim, Hymer, der Stadt Bad Waldsee, der Volksbank Oberschwaben, der Schreinerei Wirth Bucher und des ZfP nahmen sich die Zeit, unseren Neuntklässlern ihren interessanten Berufsalltag und die vielfältigen Möglichkeiten innerhalb ihrer Unternehmen näherzubringen.

So erklärte die Volksbank Oberschwaben, die unter anderem durch eine ehemalige Schülerin von uns vertreten war, den Schülern, wie ein Bewerbungsgespräch abläuft und was die Personalchefs mit ihren Fragen eigentlich herausfinden möchten. Einen spannenden Wettbewerb lobte die Schreinerei Wirth Bucher aus, bei dem die Schüler einen Stuhl bauen sollten. So fand jedes Unternehmen seinen ganz eigenen Zugang zu unseren Schülern, die mit großem Interesse an der Berufswahlhilfewoche teilnahmen.

Für unsere Schüler waren es wieder spannende, unterhaltsame und lehrreiche Tage, bei denen sie regionale Unternehmen näher kennenlernen konnten und auch einen Einblick bekamen, was man als Auszubildender eigentlich verdient, welche Aufstiegsmöglichkeiten es in den Unternehmen gibt und welche vielfältigen Aufgaben es auch innerhalb einzelner Unternehmen gibt.

Die Berufswahlhilfewoche ist ein weiterer Baustein an unserer Realschule, unsere Schüler bei ihrem Berufsfindungsprozess zu unterstützen. Hier möchten wir sie ihren Horizont für Berufe öffnen, an die sie vielleicht selber zunächst gar nicht denken würden. Nahtlos ging die Berufswahlhilfewoche dann in die Praktikumstage im Herbst über. Dies ist eine Initiative des Landes Baden-Württembergs, bei der alle Schüler ab 15 Jahre die Möglichkeit hatten, in den Herbstferien und den beiden Wochen davor an beliebig vielen Tagen täglich ein neues Unternehmen aus der Region kennenzulernen.

Wir bedanken uns bei all unseren Partnern, die uns in dieser Woche unterstützt haben und ihre Unternehmen und Aufgaben präsentiert haben. Vielen Dank!