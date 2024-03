Berger Keglerinnen unterliegen zuhause

Gegen den Tabellenführer hatte Berg an diesem Tag kein leichtes Spiel vor der Brust. Die Keglerinnen vom SKC konnten nicht ganz ihre Leistungen abrufen und mussten sich am Ende geschlagen geben. Sandra Reize unterlag in der Startpaarung recht deutlich. Linn Staudacher erzielte mit 531/1 Holz hingegen ein sehr gutes Ergebnis. Jasmin Abbate konnte in der Mittelpaarung den Punkt mit 517/1 sichern, während sich Melanie Thoma geschlagen geben musste. In der Schlusspaarung sicherte sich Sigrid Staudacher mit 536/1 treffsicher den Punkt. Melanie Fischer fehlten mit 530/0 nur 5 Holz für ihren Punkt.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.