Unbekannter zerkratzt Auto

Ein bislang unbekannter Täter hat laut Polizeibericht am Dienstag zwischen 19 Uhr und 20.15 Uhr einen Pkw zerkratzt, der an der Gemeindehalle in der Schmidstraße abgestellt war. Durch die Kratzer entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8036666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.