Schneeräumfahrzeug kippt um

Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Riedhof und Gwigg ist am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr ein 36-Jähriger mit seinem Schneepflug verunfallt. Der 36-Jährige kam laut Polizeibericht aufgrund Glätte nach rechts von der Fahrbahn ab, wo das Räumfahrzeug auf die linke Seite kippte. Der Fahrer wurde dabei verletzt und im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Schneepflug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.