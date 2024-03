Netze BW betreibt weiter das Stromnetz in Bergatre

Das Stromnetz in der Gemeinde Bergatreute betreibt auch in Zukunft die Netze BW GmbH. So hatte es der Gemeinderat bereits im Juli 2023 beschlossen. Bürgermeister Helmfried Schäfer und Daniel Jundt, Leiter Konzessionsmanagement bei der Netze BW, unterzeichneten jetzt den neuen Konzessionsvertrag. Dieser tritt am 1. April 2026 mit einer Laufzeit von 20 Jahren in Kraft.