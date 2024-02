Bergatreute

Erneut Tierkadaver an Waldweg bei Bergatreute aufgefunden

Bergatreute / Lesedauer: 1 min

Bereits zum wiederholten Mal sind am Wochenende bei Bergatreute unsachgemäß entsorgte Überreste von getöteten Tieren aufgefunden worden. Am Sonntagnachmittag wurden laut Polizeibericht von einer Zeugin an einem Waldweg zwischen Bolanden und Waldbad ein mutmaßlicher Ziegen- oder Schafskopf und weitere Schlachtabfälle in einer Tüte gemeldet.