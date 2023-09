Bogenschütze Manuel Feser sichert sich die Bronzemedaille

Manuel Feser von der Sportschützen- & Kyffhäuserkameradschaft Bergatreute ist bei deutschen Meisterschaft im Bogenschießen im Freien in der Jugend Dritter mit dem Blankbogen geworden. Der Schüler aus Wolfegg hatte sich durch seinen Erfolg bei der Landesmeisterschaft für den Wettkampf in Wiesbaden qualifiziert und war mit Bronze sehr zufrieden.

Für die Meisterschaft des Deutschen Schützenbundes mussten sich die Teilnehmer durch gewisse Ringzahlen bei verschiedenen Wettkämpfen qualifizieren. Da jeweils nur eine gewisse Anzahl pro Wettbewerb zugelassen ist, wurden die Qualifikationsnormen von der Wettkampfleitung festgelegt. Manuel Feser von der SPS Bergatreute hatte sich über die Kreismeisterschaft für die württembergische Meisterschaft qualifiziert, wurde dort im Juli Vize-Landesmeister und schaffte es so nach Wiesbaden.

In der Jugendkategorie im Blankbogen schafften es nur neun Schützen zur deutschen Meisterschaft, da von den jungen Schützen hohe Ringzahlen verlangt wurden. Im ersten Durchgang schaffte Manuel Feser 282 Ringe, damit war er der Führende mit einem Ring Vorsprung vor Jona Molz. In der zweiten Runde kam Feser auf 264 Ringe ‐ Molz schoss 289 Ringe und auch Sara Wilke Gonjar schob sich mit 277 Ringen (Gesamt 551) noch am Schützen aus Bergatreute vorbei. Die Freude war dennoch groß.