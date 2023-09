Albverein wandert auf den Besler bei Obermaiselstein

Der Schwäbische Albverein Bergatreute lädt am Sonntag, 10.September, zu einer Bergwanderung auf den Besler ins Allgäu ein. Ausgangspunkt der Tour ist die Hörnergemeinde Obermaiselstein. Die Wanderung findet nur bei trockenem Wetter statt. Die reine Wanderzeit beträgt etwa sechs Stunden, Trittsicherheit und Ausdauer sind erforderlich, sowie ein Rucksackvesper.

Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Abfahrt mit Pkw ist um 7.30 Uhr in Bergatreute an der Bushaltestelle Ortsmitte. Es besteht auch die Möglichkeit, im Tal zu wandern, in Obermaiselstein kann man die Sturmannshöhle sowie einen Alpenwildpark besichtigen. Gäste sind wie immer willkommen, auf der Heimfahrt ist eine gemeinsame Einkehr geplant. Info und Anmeldung bei Wanderführer Rudi Küble, Telefon 07527/1416.