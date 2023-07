Zwei Verletzte nach Frontalunfall

Glücklicherweise eher leichte Verletzungen haben zwei Autofahrerinnen davongetragen, die laut Polizeibericht am Donnerstag gegen 15.15 Uhr an einem Verkehrsunfall in Kleintobel beteiligt waren. Eine 83 Jahre alte Ford–Fahrerin war in Richtung Berg unterwegs, als an der Einmündung Felz eine 22–Jährige in einem Postauto teilweise auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Durch die frontale Kollision wurde der Ford in ein Maifeld abgewiesen. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrerinnen wurden aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.