Zumba für den guten Zweck

In der Sporthalle des „Martinshaus Kleintobel“ in Berg heißt es am Sonntag, 15. Oktober, ab 14 Uhr „Yoga meets Zumba“ (Foto: Yoga meets Zumba) und somit auch tanzen und entspannen für den guten Zweck. Alle Einnahmen werden an die Jugendhilfe des diakonischen Sozialunternehmens „Die Zieglerschen“ gespendet. Die Jugendhilfe der Zieglerschen gibt rund 160 jungen Menschen neue Bildungs- und Entwicklungsperspektiven und bietet differenzierte Wohnangebote, ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum sowie vielfältige ambulante Angebote. Die Teilnehmenden erwartet Yoga- und Zumba-Einheiten mit vier Trainerinnen von 14 bis 17 Uhr. Für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt. Tickets können vorab per Email an [email protected] oder direkt am Veranstaltungstag vor Ort erworben werden.