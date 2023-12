Vier Monate nach dem Blitzeinschlag in den Sendemast bei Berg hat am Dienstagvormittag der Abbau des beschädigten Masts begonnen. Voraussichtlich noch bis Donnerstag wird der Rückbau dauern. Sobald dieser abgeschlossen und die Baustelle geräumt ist, können auch Autofahrer wieder die Straße nach Kleintobel passieren - dies ist laut Zeitplan nächste Woche der Fall. Bis der eigentliche Sendeturm in seiner alten Größe wieder steht, wird es voraussichtlich noch fast ein Jahr dauern. Doch es gibt eine Übergangslösung - auch für das gestörte Mobilfunknetz verschiedener Netzbetreiber.

Ein riesiger Kran ist an diesem regnerischen Dienstagvormittag weit über dem Schussental neben dem Sendemast zu sehen. An dem Kran schaukelt ein kleiner Korb aus Metall mit zwei Arbeitern in Wind und Regen. Stück für Stück bauen sie den 74 Meter hohen Mast im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) ab. Der Regen peitscht ihnen ins Gesicht. Es ist ein Rückbau im eigentlichen Sinn. Denn ein Abreißen oder Sprengen des Funkturms wäre nicht in Betracht gekommen - vor allem aus Umweltschutzgründen.

Mehr als 1000 Grad Hitze

Denn schließlich brannte es im August an und in dem Bauwerk. Kabel und Plastik sind geschmolzen und verschmort und die Betonteile mit dem Brandmaterial kontaminiert.

Sogar die Aluminiumleiter ist geschmolzen, weswegen wir von Temperaturen von über 1000 Grad ausgehen“, sagt Thomas Schuler vom SWR-Projektteam.

Gerade wegen dieser hohen Temperaturen sahen die Statiker die Gefahr, dass zu viel des Innenlebens des Masts zerstört wurde und die Standfestigkeit nicht mehr gegeben war. Also musste aus Sicherheitsgründen das Areal um den Mast samt der Straße nach Kleintobel gesperrt werden.

Der Rückbau begann am Dienstag. (Foto: Philipp Richter )

Die Brandspuren an den Betonteilen müssen nun alle feinsäuberlich gereinigt werden, bevor die Turmsegmente entsorgt werden können. „Die Teile werden mit Trockeneis statt mit Wasser abgestrahlt, weil Wasser schwieriger aufzufangen ist“, sagt SWR-Projektleiter Kai Kientz. Bis Donnerstag werden die Arbeiter beschäftigt sein, bis alle Mastenteile abmontiert sind. Alles hängt von der Witterung ab. Wenn Wind und Regen zu stark sind, können sich die Arbeiten verschieben.

Schaden von einer Million Euro

Der Blitzeinschlag vom 16. August verursachte nach Schätzungen von Kientz etwa eine Million Euro Schaden. Der Abbau des alten Masts kostet etwa 220.000 Euro, der neue Sendemast etwa 300.000 bis 400.000 Euro. Dazu kommen weitere Kosten. Weil die Technik durch den Blitzeinschlag auch in Mitleidenschaft gezogen wurde, kam es zu Sendeausfällen der Radiosender SWR1, SWR3, „das Ding“ und auch beim Digitalradio DAB+. Auch der Privatsender Radio 7 war betroffen sowie das Mobilfunknetz von Vodafone, Telekom und Telefónica, das im nördlichen Schussental immer noch stark beeinträchtigt ist.

Zwar konnten die Mobilfunkanbieter teilweise auf andere Sendemasten umleiten, doch die Netzprobleme dauern an. Bis ein neuer 74 Meter hoher Mast gebaut werden kann, wird es wahrscheinlich bis zum Sommer oder Herbst 2024 dauern. Bis dahin soll ein etwa 40 Meter hoher Ersatzmast von Vodafone auf dem gleichen Gelände für die Mobilfunknetze und die Radiosender zur Überbrückung dienen.

Schulbus konnte Straße nicht passieren

Die Gemeinde Berg freut sich, wenn die Straße nach Kleintobel wieder befahren werden kann. Der Schulbus konnte die gesperrte Straße nicht mehr passieren, weswegen die Gemeinde als Schulträger einen Taxiservice für die betroffenen Grundschulkinder organisierte. Die Eltern mussten ihre Kinder jedoch selbst wieder abholen. Bergs Bürgermeisterin Manuela Hugger: „Die Ersatzbushaltestelle ist bei der Tennishalle, und die Kinder hätten durch das Tobel laufen müssen. Im Sommer ist das zwar idyllisch, aber bei Dunkelheit und Kälte will man dort keine Kinder laufen lassen.“