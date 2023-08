„Yoga meets Zumba“ — Sport trifft Benefiz

Unter dem Motto „Yoga meets Zumba“ plant Organisatorin Simone Engelhart eine Veranstaltung, bei dem sich der gute Zweck und der Sport verbinden. In der Sporthalle des „Martinshaus Kleintobel“ in Berg können sich Sportbegeisterte am 15. Oktober von 14 Uhr bis 17 Uhr auspowern und dabei etwas Gutes tun. Denn alle Einnahmen gehen an die Jugendhilfe des Sozialunternehmens „Die Zieglerschen“ und werden dort zum Beispiel zur Erhaltung der erlebnispädagogischen Angebote auf dem Gelände oder auch für Freizeit-/Ferienangebote der Kinder und Jugendlichen genutzt. „Die Jugendhilfe schwebt leider immer ein wenig unter dem Radar und ist in der Öffentlichkeit nicht so präsent wie andere Hilfearten oder Einrichtungen. Aber auch hier leben Kinder und Jugendliche, die sehr dankbar für Unterstützung und tolle Freizeitangebote sind. Ich freue mich über die regionalen Sponsoren und über alle Personen, die teilnehmen und das Event unterstützen — egal welches Alter und welche Erfahrung“, so Engelhart.

Getreu dem Motto „Yoga meets Zumba“ wird hier Yoga und Zumba von insgesamt vier Trainerinnen angeboten. Für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt. Schnell sein lohnt sich zusätzlich — bis zum 31. August gilt noch der Early Bird–Preis beim Ticketkauf. Tickets können direkt über Eventim oder per Email an [email protected] erworben werden.