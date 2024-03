Hinter den Mauern der Berg Brauerei hat am Freitag die Genussnacht von Berg Brauerei, Biosphärengebiet Schwäbische Alb und Bio-Musterregion Schwäbische Alb großen Anklang bei Verbrauchern von Klein bis Groß gefunden. Der kulinarische Abend war bestückt mit Biobier und Lebensmitteln von Bioland und demeter. Nicht nur eine gesunde Ernährung, sondern insbesondere auch eine nachhaltige Bodenbearbeitung steckt hinter der Handarbeit, die bei allen teilnehmenden Erzeugern zu spüren war. Vorträge und Workshops in der Brau- und Backstube der Brauerei haben das Angebot bis Mitternacht fachlich fundiert ergänzt.

Ulrich Zimmermann (v.l.), Maike Honold und Rainer Striebel haben die Genussnacht eröffnet. (Foto: Hog )

„Das Sudhaus ist das Herz der Brauerei“, sagte Ulrich Zimmermann in seiner Begrüßungsansprache. Dort im Sudhaus, wo die berühmte offene Bottich-Gärung der Berg Brauerei stattfindet, haben sich mehrere Aussteller mit ihren Ständen dem Publikum präsentiert, das schon zur Eröffnung sehr zahlreich gekommen war. „Der Alb-Donau-Kreis hat eine Location gesucht, wir freuen uns, dass wir das unterstützen können. Wir wollen damit einen Beitrag für gute Lebensmittel leisten. Bier gehört auch dazu“, so Zimmermann. Vier der Biere der Berg Brauerei werden aus Bioland-Getreide hergestellt: Jubel, Spezial, Schäfleshimmel und Dreikornweizen.

Bio gehört in den Topf und in den Kopf Maike Honold, Bio-Musterregion Schwäbische Alb

Rainer Striebel von der Geschäftsstelle des Biosphärenzentrums Münsingen sagte: „Unser Anliegen ist die Stärkung der biologischen Landwirtschaft. Dazu gehört, dass wir versuchen, möglichst viele Kantinen von Firmen, Schulen und Kitas mit Bioprodukten zu versorgen. Ebenso wollen wir Informationen in die Breite tragen so wie heute.“ Das betonte auch Maike Honold von der Bio-Musterregion Schwäbische Alb, deren Aufgabe es ist, Wertschöpfung gezielt durch Bioprodukte zu generieren. „Bio gehört in den Topf und in den Kopf“, so Honold. Sie bat um kräftigen Austausch mit den anwesenden Erzeugern.

„Bio schätzen, Vielfalt kennen lernen, Genuss erleben“, so lautete der Untertitel der Genussnacht, bei der die Bioerzeuger leckere Versucherle serviert haben, vom Pfefferbeißer über Linsengerichte bis zu Broten und Kuchen aus Buchweizen. Auch Brauereiführungen waren im Angebot.

Weiblers lutherischer Biosphärenburger mit den Zutaten Urdinkel Krusti, Bio-Bratwurst, Tomate, Gurke und Zwiebel begrüßten die Gäste im Hof vor dem Sudhaus. Der Bio-Bauernhof aus Münsingen-Auingen hatte im Sudhaus zudem Brat- und Brühwurst nach altem Familienrezept und andere Erzeugnisse im Angebot, zudem Pfefferbeißer, Müsli, Leinsamen, Leinsamenöl, Senfsamenöl und naturtrüben Apfelsaft. Die Maxime des Betriebs lautet: „Schützen durch nützen.“ Für die Familie Weibler gehören Biodiversität und Landbewirtschaftung unabdingbar zusammen und bilden keine Gegensätze. Der Erhalt und die Weiterentwicklung wertvoller alter Getreidesorten sowie einer alten Nutztierrasse, dem Original Braunvieh, ist dem Biohof ein besonderes Anliegen.

So wird Brot saftiger

Nebenan hat der Bioland-Hof Raiber aus Griesingen über 35 Jahre biologische Landwirtschaft vorgestellt. Dazu gehören Ackerbau mit vielseitiger Fruchtfolge, Streuobst, Rinder, Schweine und Hühner. Betina und Hugo Raiber sind jeden Freitag von 15 bis 17 Uhr persönlich in ihrem Hofladen anzutreffen. Die Getreidemühle der Mühlengenossenschaft Römerstein bot unter anderem Mehl, Kümmel, Spezialitätennudel, Müsli und Dinkelprodukte an. Eine Spezialität hier war Brotmehl aus 90 Prozent Dinkel und zehn Prozent Lein, also Presskuchen, der bei der Leinölherstellung übrigbleibt. Aufgrund dieser Mischung wird das Brot saftiger.

Lutz Mammel von den Lautertaler Alb-Feld-Früchten präsentierte als Neuheit seines Hauses geschälte Linsen. Die dunkelgrüne Albleise ist ohne Schale eine gelbe Linse, besonders beliebt bei Freunden orientalischer und indischer Küche und bereits ein Renner. „Das kaufen auch Leute von hier“, bestätigte Lutz Mammel.

Spezielle Getreidesorten stehen im Fokus

Die Berg Brauerei lud zu Linseneintopf und Biobier ein. Aus Scharenstetten waren vom Kalmenhof Katharina und Annerose Gansloser nach Berg gekommen. An ihrem Stand waren Dinkel und Buchweizen besonders großgeschrieben. Es gab nicht nur Mehl, sondern auch Backrezepte für Brote und Kuchen. Diese boten sie zum Probieren an und ernteten viel Lob für ihre Backwaren und den Linsenaufstrich. Eine eigene Schäl- und Reinigungsanlage gehört zum 100 Hektar großen Demeter-Hof, der nach biologisch-dynamischen Grundsätzen arbeitet. Aus dem selbst angebauten Buchweizen kann man in der Kastenform leckeres Brot backen, Mehl, Salz, Hefe, Wasser und ein wenig Honig ergeben ein angenehm würziges Brot. Für die Linsen ist hier Hafer die Stützfrucht, anderswo wird häufig Gerste verwendet. Rabea Christ von der Stadt Ehingen freute sich, dass das Biosphärengebiet nach Ehingen-Berg gekommen ist. Sie bewarb den Besinnungsweg Ehinger Alb und die Radtrecke „Berg Bier-Tour“.

Zwei Kochworkshops und sieben Vorträge in der Brau- und Backstube rundeten das Programm ab.