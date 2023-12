Unfall auf B 32 fordert zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz vor 18 Uhr sind zwei Personen verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Eine 57-jährige VW-Fahrerin wollte von einer Einmündung auf die B 32 einfahren, schätzte dabei eigenen Angaben zufolge die Geschwindigkeit einer 71-jährigen Renault-Fahrerin falsch ein und fuhr unmittelbar vor dem Renault auf die Bundesstraße ein. Die 71-Jährige konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision mit dem VW nicht mehr verhindern und fuhr auf. Durch den wuchtigen Zusammenstoß wurde der VW nach rechts, der Renault nach links in den Graben abgewiesen. Beide Frauen wurden zur Behandlung ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Renault musste mittels Kran aus dem Graben geborgen werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 16.000 Euro beziffert.