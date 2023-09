TSV Berg verteilt zu viele Geschenke und verliert erneut

Zum zweiten Mal in Folge hat der TSV Berg in der Fußball–Verbandsliga ein Spiel mit 2:3 verloren. Zum zweiten Mal kontrollierte die Mannschaft von Trainer Oliver Ofentausek lange Zeit das Geschehen, belohnte sich aber nicht. Unnötige Ballverluste, falsche Entscheidungen sowie mangelnde Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor sorgten erneut für Katerstimmung nach dem Abpfiff. Der 3:2–Sieg von Calcio Leinfelden–Echterdingen am Samstag war allerdings auch nicht gänzlich unverdient, die Mannschaft nutzte ihre Chancen eiskalt.

Ein Eigentor bringt die Berger Führung

Über Geschenke freuen sich im Fußball nur diejenigen, die sie bekommen. Am Samstag in Echterdingen ging die Partie für Berg gut los. Bereits nach drei Minuten überschritt der Ball die Torlinie der Gastgeber. Charalambos Parharidis spielte den Ball so stark und präzise zu seinem Torhüter zurück, dass Ali Bozatziolou nicht mehr retten konnte. Fertig war das Eigentor. Der einzige Torschuss des TSV Berg in Hälfte eins hätte fast das 2:0 gebracht. Nach einem Zuspiel von Julian Karg nahm Vlad Munteanu den Ball auf, setzte ihn aber knapp daneben.

Danach kontrollierten die Gäste das Geschehen, ohne aber richtig gefährlich zu werden. Gute Ansätze reichen nicht, um erfolgreich zu sein. Die erste diskussionswürdige Szene der Partie ereignete sich nach 28 Minuten. Der schnelle Fabian Elshani ging mit hohem Tempo an der Außenlinie an Alexander Wetsch vorbei. Der Calcio–Abwehrspieler hatte keine Chance den Ball zu spielen. Er traf nur den Berger Spieler. Der Unparteiische Özgür Tan gab Wetsch die Gelbe Karte. Zu wenig für ein solch rüdes Foul (28.). Acht Minuten später musste Munteanu mit einer Kopfverletzung vom Platz.

Tempo erhöht und zwei Tore erzielt

Kurz vor der Pause erhöhten die Gastgeber das Tempo und belohnten sich mit zwei Toren. Mikail Arslan traf per Lob nach einem feien Pass von Nedim Pepic (39.). Vier Minuten später trat Viktor Schick beim Versuch, den Ball zu treffen, in den Boden. Schiedsrichter Tan hatte jedoch eine andere Sicht der Dinge und zeigte auf den Punkt. Dan Constantinescu, der nach Meinung des Unparteiischen den Calcio–Spieler gefoult hatte, protestierte vehement, sah die Gelbe Karte. Tan blieb bei seiner Entscheidung. Pepic verlud den Berger Torhüter. „Wir haben das Spiel kontrolliert und wie eine Woche zuvor uns nicht belohnt. Dann machen wir in der Abwehr einfache Fehler, die eine Verbandsligamannschaft nicht machen darf“, sagte Ofentausek.

Nach Wiederbeginn erhellte sich die Miene des Berger Übungsleiters, als Jan Büg, ebenfalls mit einem feinen Heber ins Eck, das 2:2 erzielte (58.). Ab diesem Zeitpunkt war der TSV dem 3:2 näher als die Gastgeber. Fast hätte es geklappt, wenn Tim Kibler nach der Brust–Vorlage von Büg den Ball besser getroffen hätte. Torhüter Bozatziolou begrub den Ball unter sich. „Wir hatten mehr Zug zum Tor und den größeren Willen“, meinte Calcio–Spieler Viktor Ribeiro.

Berg verpasst es, den Ball zu klären

Calcio–Trainer Francesco Di Frisco, der das ganze Spiel unter Strom stand („Das ist immer so gegen Berg“) sah die Gäste näher am 3:2. „Berg hat in Hälfte zwei nicht viel zugelassen. Wir haben aber den entscheidenden Fehler ausgenutzt“, betonte er. Ugur Capar traf aus kurzer Distanz. Zweimal hätten die Berger den Ball klären können, dann spielten sie ihn zu Capar, der das Geschenk dankend annahm. Fazit der zweiten Niederlage in Folge: Um punktemäßig in die Spur zu kommen, muss der TSV an die eigene Stärke glauben und vor allem ruhiger und abgeklärter die Angriffe vortragen.

Calcio Echterdingen — TSV Berg 3:2 (2:1)

Tore: 0:1 Charalambos Parharidis (3., Eigentor), 1:1 Mikail Arslan (39.), 2:1 Nedim Pepic (43.), 2:2 Jan Büg (58.), 3:2 Ugur Capar (81.). — Schiedsrichter: Özgür Tan. — TSV Berg: Alin Constantinescu, Dan Constantinescu, Karg (79., Mayr), Fäßler, Hill (74., Tolkmitt), Frick, Büg, Elshani, Müller, Munteanu (36., Maucher), Kibler (63., Gbadamassi).