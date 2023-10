TSV Berg trifft im Derby auf den FV Rot-Weiß Weiler

Der 1:0-Erfolg beim Oberliga-Absteiger Sport-Union Neckarsulm hat den Fußballern des TSV Berg nach drei Niederlagen in Folge ohne Frage sehr gutgetan. Die gute Stimmung soll nun länger anhalten ‐ das Derby in der Verbandsliga am Samstag (14 Uhr/Rafi-Stadion) gegen den Aufsteiger und Tabellenletzten FV Rot-Weiß Weiler wollen die Berger unbedingt gewinnen.

Viele richtige Derbys gibt es für den TSV Berg in der Verbandsliga nicht mehr. Nach dem Abstieg des FC Wangen sind in der aktuellen Saison nur noch der FV Biberach und der FV Rot-Weiß Weiler ‐ sowie mit etwas Abstrichen der SSV Ehingen-Süd. „Alles, was unter 45 Minuten Fahrt ist, ist schön“, sagt Bergs Trainer Oliver Ofentausek. „Wir freuen uns sehr über solche Spiele wie jetzt gegen Weiler.“

Der Aufsteiger tut sich in der neuen Liga noch schwer

Nach dem wichtigen Erfolg in Neckarsulm hat Ofentausek in den Trainingseinheiten gemerkt, wie befreiend der Sieg für seine Spieler war. „Sie haben gesehen, was man mit Charakter und Leidenschaft erreichen kann“, meint Ofentausek. „Die Jungs dürfen nicht nachlassen, daran wollen wir Trainer sie nicht immer erinnern müssen“, sagt Ofentausek nach dem doch eher holprigen Saisonstart der Berger.

Aufsteiger Weiler tut sich noch sehr schwer in der neuen Liga. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Kopfsguter steht mit vier Punkten nach sieben Spielen am Tabellenende ‐ der bislang einzige Saisonsieg war ein 2:0-Erfolg zu Hause gegen den momentanen Tabellenfünften SV Fellbach. Das Problem der Allgäuer: 22 Gegentore sind zu viel.

Berg hat zehn Gegentreffer hinnehmen müssen. „Und da waren schon einige unnötige mit dabei“, meint Ofentausek. Das kostete unter anderem Siege zu Hause. Im eigenen Stadion hat der TSV in dieser Saison noch gar nicht gewonnen. „Wir sind Zweitletzter in der Heimtabelle, das darf nicht sein“, sagt der Trainer. Deshalb gilt: Ein Sieg ist Pflicht.